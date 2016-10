Zwei Tage nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche haben die Außenminister der USA und Russland wieder Kontakt aufgenommen. John Kerry und Sergej Lawrow hätten telefoniert, teilte das russische Außenministerium mit. Das Gespräch sei auf Bitten der US-Regierung zustande gekommen. Zu den Themen gehörten demnach neben der Lage in Syrien auch die Krise in der Ukraine sowie Nordkorea.



Am Montag hatten die USA die Syrien-Gespräche mit Russland über die Umsetzung einer Feuerpause mit dem Vorwurf abgebrochen, Russland halte sich nicht an seine Zusagen. Die russische Regierung hatte den Vorwurf zurückgewiesen und den USA ihrerseits vorgehalten, kein verlässlicher Partner zu sein.



Die Lage in Syrien ist auch Gegenstand eines Spitzentreffens in Berlin. Auf Einladungen Deutschlands kommen am Mittwoch hochrangige Diplomaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie EU-Vertreter in Berlin zusammen.

Ziel des Treffens ist laut dem Auswärtigen Amt, den politischen Prozess wieder in Gang zu bekommen und Zugang für humanitäre Hilfe zu erwirken. Es handele sich um einen Gedankenaustausch, von dem kein bestimmtes Ergebnis erwartet werde, sagte ein Sprecher.



Satellitenbilder belegen Zerstörung

Nach der gescheiterten Waffenruhe hatten syrische und russische Kampfflugzeuge die Bombardierung von Aleppo wieder aufgenommen. Von den UN ausgewertete Satellitenbilder belegen das Ausmaß der Zerstörung und zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen zahlreiche Gebäude zerstört wurden. Zu sehen sei "eine schreckliche Menge an neuem Schaden" in den Rebellengebieten im Osten der Stadt, sagte ein UN-Sprecher.



Auch in anderen Teilen von Syrien gehen die Bombardierungen weiter. Bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo wurden nach Angaben von Aktivisten und einer kurdischen Nachrichtenagentur am Mittwoch mindestens 18 Zivilisten getötet. Für den Angriff auf das überwiegend kurdische Dorf Thulthana wurde die türkische Luftwaffe verantwortlich gemacht. Die Türkei äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der Ort befindet sich in einem von der Terrormiliz "Islamischer Staat" kontrollierten Gebiet.