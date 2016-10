Der Angriff auf einen Hilfskonvoi nahe der syrischen Stadt Aleppo ist nach Erkenntnissen von UN-Experten definitiv aus der Luft erfolgt. "Ich kann bestätigen, dass der Konvoi bombardiert wurde", sagte Lars Bromley vom Satellitenbeobachtungsprogramm der Unosat. "Unsere Analyse hat ergeben, dass es ein Luftangriff war." Bromley berief sich auf die Auswertung von Satellitenaufnahmen, die das US-Außenministerium den UN zur Verfügung gestellt hatte.



Bei dem Angriff waren am 19. September nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mehr als 20 Zivilisten getötet worden. Ein Großteil der Lieferung auf den 31 Lastwagen wurde zerstört. Die UN hatten daraufhin ihre Hilfsgütertransporte vorübergehend gestoppt.



Die Analyse widerlegt Behauptungen Russlands, wonach der Konvoi nicht durch einen Beschuss zerstört wurde. "Wir haben Videoaufzeichnungen geprüft und keine Anzeichen festgestellt, dass die Wagenkolonne von Munition – welcher Art auch immer – getroffen wurde. Zu sehen sind keine Bombentrichter, die Wagen weisen keine Schäden durch eine Druckwelle auf. Alles, was wir im Video gesehen haben, ist eine direkte Folge eines Brandes", hatte das russische Verteidigungsministerium nach dem Angriff mitgeteilt.



Zudem hatte Russland ausgeschlossen, dass das syrische oder russische Militär in den Vorfall verwickelt ist. Zu dieser Frage liefert die UN-Analyse keinen Aufschluss. "Wer den Luftangriff ausgeführt hat, ist nicht bekannt", sagte Bromley. Die Frage soll von einem Untersuchungsausschuss geklärt werden, den UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am vergangenen Freitag eingesetzt hatte.

Starke Zerstörungen in Aleppo

Der Vorfall hatte Auswirkungen auf die Friedensbemühungen. Inzwischen haben die USA die Syrien-Gespräche mit Russland abgebrochen, weil die Luftangriffe auf Aleppo zuletzt nicht eingestellt worden sind. Die von den UN ausgewerteten Satellitenbilder belegen das Ausmaß der Zerstörung und zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen zahlreiche Gebäude zerstört wurden. Zu sehen sei "eine schreckliche Menge an neuem Schaden" in den Rebellengebieten im Osten der Stadt, sagte Bromley.



Auch in anderen Teilen von Syrien gehen die Bombardierungen weiter. Bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo wurden nach Angaben von Aktivisten und einer kurdischen Nachrichtenagentur mindestens 18 Zivilisten getötet. Für den Angriff auf das überwiegend kurdische Dorf Thulthana wurde die türkische Luftwaffe verantwortlich gemacht. Die Türkei äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der Ort befindet sich in einem von der Terrormiliz "Islamischer Staat" kontrollierten Gebiet.