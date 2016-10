Wegen der russischen Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo erwägen Großbritannien und die USA Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Auch gegen die syrische Regierung seien Strafmaßnahmen im Gespräch, teilten US-Außenminister John Kerry und sein britischer Amtskollege Boris Johnson mit.

Am Samstag hatten die USA, Russland und Regionalmächte wie Saudi-Arabien und der Iran über eine neue Waffenruhe für Syrien beraten. Das Treffen brachte allerdings keine konkreten Ergebnisse, außerdem setzte Russland am Wochenende seine Luftangriffe auf die Rebellengebiete im Osten Aleppos fort.



Kerry und Johnson erklärten daher, man wolle den Druck auf Russland und Syrien erhöhen, damit diese die Luftangriffe einstellten. Dafür seien auch Sanktionen eine Möglichkeit.



Obama und Merkel sind sich einig

Tags zuvor soll bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt haben, sie werde sich in der EU für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen dessen Kriegsführung in Syrien einsetzen. Das hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) unter Bezug auf Merkels Umgebung berichtet. Das Thema solle im Europäischen Rat kommenden Donnerstag und Freitag zur Sprache kommen, hieß es.

Zwar sei es schwierig, weitere Sanktionen mit dem Koalitionspartner SPD und dann auf der europäischen Ebene zu vereinbaren. Doch habe sich "der Unmut über die Russen aufgestaut". Dafür habe die Bombardierung des UN-Hilfskonvois und das rücksichtslose Vorgehen in Aleppo gesorgt.

US-Präsident Barack Obama habe Merkel unterdessen telefonisch die Unterstützung für "eine harte Reaktion" zugesagt, falls die Europäer sich darauf einigen würden. Erwogen werden demnach weitere Sanktionen in der Flugzeugindustrie oder in Bereichen, die das russische Verteidigungsministerium betreffen, berichtete die FAS weiter.



Gegen wen kämpft Russland?

Vor knapp einem Monat war eine Waffenruhe in Syrien nach nur wenigen Tagen gescheitert. Westliche Beobachter gehen davon aus, dass Russland eine Waffenruhe so lange hinauszögern will, bis Aleppo erobert ist. Noch während der Gesprächsrunde in Lausanne am Wochende hatte Russland außerdem einen Flugzeugträger in die Krisenregion entsandt.



Russland und die USA unterstützen in dem Konflikt unterschiedliche Seiten. Die USA und ihre Verbündeten unterstützen die Rebellen, unter anderem indem sie seit 2014 aus der Luft IS-Ziele sowohl in Syrien als auch im Irak angreifen.



Russland hingegen unterstützt die Führung in Damaskus unter Staatschef Baschar al-Assad und fliegt Luftangriffe – offiziell ebenfalls um den IS zu schwächen. Kritiker werfen Russland allerdings vor, die Angriffe gälten moderaten Rebellengruppen, die Gegner des Assad-Regimes sind.