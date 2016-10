Der Kampf um Aleppo hat sich auf weitere Viertel der Stadt ausgeweitet. Regierungstruppen und Rebellen lieferten sich am Samstag an mehreren Fronten heftige Gefechte, wie Staatsmedien und oppositionsnahe Aktivisten berichteten. Unter anderem wurde in den Stadtteilen Assad und Sahraa gekämpft, die von der Regierung kontrolliert werden.

Die Aufständischen setzten ihre Offensive im Westen von Aleppo fort, mit der sie die Belagerung der Stadt durch Regierungstruppen durchbrechen wollen. "In wenigen Tagen werden wir für unsere belagerten Brüder den Weg öffnen", sagte ihr Kommandeur Abu Mustafa. Seit Juli sind die Rebellen im Osten der Stadt eingekesselt; dort leben etwa 250.000 Menschen. An der Offensive der Rebellen gegen die Regierungstruppen sind mehr als 1.500 Kämpfer beteiligt, berichtet die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die Regierungstruppen versuchten mit Unterstützung syrischer und russischer Kampfjets, das Viertel Assad im Westen der Stadt zurückzuerobern, das die Rebellen am Freitag weitgehend eingenommen hatten. Alle Arten von Waffen würden verwendet, um die Aufständischen wieder aus Assad zu vertreiben, teilte das syrische Militär mit. Ein AFP-Korrespondent beobachtete Luftangriffe auf das Stadtviertel Salaheddin in der Nacht zum Samstag. Die Beobachtungsstelle sprach von russischen Luftangriffen westlich von Aleppo.

Rebellen nehmen Flughäfen unter Beschuss

Die Rebellen griffen ihrerseits das Viertel Sahraa an, das ebenfalls im Westen liegt und unter Kontrolle der Regierung steht. Ein riesiger Sprengsatz sei dort an einer Stellung der syrischen Armee explodiert, sagte ein Sprecher der größten Rebellenfraktion. Ein Reporter des regierungsnahen Fernsehsenders Al-Majadin bestätigte die Attacke. Auch den Militärflughafen Nairab und den internationalen Flughafen von Aleppo, die beide von den Regierungstruppen kontrolliert werden, nahmen die Rebellen unter Beschuss.

Aleppo ist zwischen Regierung und Rebellen geteilt. Der von den Aufständischen kontrollierte Ostteil der Stadt wurde in den vergangenen Wochen von russischen und syrischen Kampfjets fast ohne Unterlass bombardiert. Am Samstag flogen Russland und Syrien vor allem am westlichen und südlichen Rand Aleppos Angriffe. Vor mehr als zehn Tagen hatte Russland die Angriffe auf den Stadtteil eingestellt, um Fluchtkorridore für Bevölkerung und Rebellen einzurichten. Allerdings machte von dieser Fluchtmöglichkeit niemand Gebrauch.