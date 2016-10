Die syrische Regierung macht offenbar einen Weg für die Evakuierung der Rebellengebiete von Aleppo frei. Der Fernsehsender Al-Majadin zeigte am Freitag Live-Aufnahmen von der nach Aleppo führenden Castello-Straße, die von Bulldozern freigeräumt wird. Am Straßenrand waren Busse und Rettungswagen zu sehen, die Bewohner der Stadt wegbringen sollten.

Russland und Syrien hatten ihre Luftangriffe auf die Rebellenviertel im Osten Aleppos eingestellt, um Bewohnern und Kämpfern über mehrere Korridore die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen. Allerdings erklärten viele Bewohner, sie wollten Aleppo nicht verlassen, weil es keine Garantien gebe, dass sie nicht von den Regierungstruppen verhaftet würden. Auch die Aufständischen wollten die Stadt nicht verlassen.

Rotes Kreuz steht bereit

Mehrere Hilfsorganisationen teilten mit, dass sie wegen fehlender Sicherheitsgarantien noch nicht mit dem Abtransport von Verwundeten begonnen haben. "Unsere Mitarbeiter stehen bereit, aber wir haben noch keine Sicherheitszusagen bekommen", sagte eine Sprecherin des Internationalen Roten Kreuzes. Die Sicherheit der Helfer sei trotz vorheriger Zusagen aller Konfliktgegner nicht gewährleistet, sagte der Sprecher des UN-Koordinierungsbüros für Nothilfe (OCHA), Jens Laerke.



Mehr als 250.000 Menschen sollen nach UN-Angaben im von den Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt eingeschlossen sein. Die syrische Armee und ihr Verbündeter Russland hatten in den vergangenen Wochen schwere Luftangriffe gegen die Stadt geflogen.

Am Donnerstag hatten die UN erklärt, ab Freitagmorgen solle erstmals versucht werden, Verwundete aus den belagerten Rebellengebieten der Stadt herauszubringen und außerhalb medizinisch zu versorgen. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen stünden weiterhin im Westteil Aleppos bereit, sagte Laerke. Für Krankentransporte aus dem Osten seien die Sicherheitsvorkehrungen aber zunächst nicht ausreichend gewesen. "Wir sprechen weiter mit allen Beteiligten, um mit diesem Vorhaben voranzukommen", sagte der OCHA-Sprecher.



Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow weigern sich die Kämpfer der ehemals als Nusra-Front bekannten Extremistengruppe Dschabhat Fatah al-Scham, die belagerte syrische Stadt Aleppo zu verlassen. Seine Regierung sei bereit, weiter mit der Bombardierung des Ortes zu pausieren, wenn Rebellen keine Angriffe initiierten, sagte Lawrow.

Der Außenminister schließt eine weitere Verlängerung der Feuerpause grundsätzlich nicht aus. Voraussetzung sei, dass die Rebellen nicht provozierten oder die Waffenruhe verletzten.

UN-Kommissar hält Angriffe für Kriegsverbrechen

Die Bombenangriffe der syrischen und russischen Luftwaffe gegen den Ostteil Aleppos in den vergangenen Wochen sind nach Einschätzung des UN-Hochkommissars für Menschenrechte eindeutig Kriegsverbrechen. Gezielte Angriffe gegen Zivilisten würden zudem den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen, sagte Said Raad al-Hussein in Genf bei einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates zur Lage in Aleppo.

Auch die Aufständischen würden das humanitäre Völkerrecht verletzen, indem sie Wohngebiete im Westens Aleppos mit Granaten beschießen würden, erklärte Al-Hussein. Jedoch seien massive Bombardierungen durch die Regierungstruppen und deren Verbündete für die weitaus meisten Toten unter der Zivilbevölkerung verantwortlich.