Wladimir Putin hat die Luftangriffe seiner Kampfjets auf die Rebellengebiete von Aleppo verteidigt. Zwischen den Bewohnern würden sich Extremisten der Dschabhat Fatah al-Scham, der früheren Nusra-Front, verstecken und sich die Aufmerksamkeit auf Aleppo zunutze machen, sagte er in einem Interview dem französischen Fernsehsender TF1. "Wir können nicht zulassen, dass Terroristen Leute als menschliche Schutzschilde verwenden und die ganze Welt erpressen."

Den Vorwurf von Kriegsverbrechen wies Putin zurück und warf den USA vor, am Konflikt in Syrien Schuld zu haben. "Das ist politische Rhetorik, die nicht viel Sinn hat und die Realitäten in Syrien nicht berücksichtigt", sagte er dem Sender TF1. "Ich bin tief überzeugt, dass es unsere westlichen Partner sind, allen voran natürlich die Vereinigten Staaten, die für die Situation in der Region allgemein und besonders in Syrien verantwortlich sind."



Die Vereinigten Staaten würden die Extremisten der Dschabhat Fatah al-Scham nicht angreifen, weil das ihren eigenen politischen Zielen zuwiderlaufe. "Sie wollen das Kampfpotenzial dieser Terrororganisation und anderer Radikaler nutzen, um ihre eigenen politischen Ziele zu verfolgen, in diesem Fall den Kampf gegen Präsident Assad und seine Regierung."

Zeit Online Karten AFP/Getty Wer kämpft in Syrien? Wer kämpft in Syrien? Zerrissenes Land Mehr als 400.000 Menschen sind in Syrien getötet worden, seit der Konflikt im Frühjahr 2011 als friedlicher Protest gegen die Regierung begann. Das Assad-Regime reagierte mit Gewalt, seine Gegner griffen zu den Waffen – heute herrscht Bürgerkrieg.

Russland ist ein enger Verbündeter von Syriens Präsident Baschar al-Assad. Dessen Rücktritt ist für die syrische Opposition Grundvoraussetzung für ein Friedensabkommen. Putin hingegen sagte, Assad müsse es erlaubt sein, an der nächsten Wahl teilzunehmen, wenn diese unter strenger internationaler Beobachtung ablaufe und Assad einwillige zurückzutreten, wenn er verliere. "Ich verstehe nicht, wie jemanden dieser demokratische Weg, das Regierungsthema zu lösen, unrecht sein könnte."