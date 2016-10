Nach dem Abbruch der Verhandlungen über eine Waffenruhe für Syrien wollen Russland und die USA ihre direkten Gespräche nach russischen Angaben wieder aufnehmen. Die Regierung in Moskau kündigte ein internationales Treffen zum Syrien-Konflikt mit den USA für Samstag in der Schweiz an. Demnach werden der russische Außenminister Sergej Lavrov, sein US-Kollege John Kerry sowie die Außenminister anderer Staaten aus der Region an der Konferenz in Lausanne teilnehmen. Im Gespräch sind Vertreter der Türkei, des Iran und Saudi-Arabiens.



Die Entscheidung kommt einen Tag nach der rigorosen Absage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, seinen französischen Amtskollegen François Hollande zu treffen. In Paris hätten die beiden Staatschefs wohl vor allem über die festgefahrene Lage im Syrien-Konflikt sprechen wollen. Die Absage galt als ein deutliches Zeichen für die Krise, weil Putin sonst kaum eine Gelegenheit auslässt, mit Besuchen im Westen zu zeigen, dass er Russland nicht durch Sanktionen isoliert sieht.



Tatsächlich aber ist das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen wegen der andauernden russischen Luftangriffe auf die syrische Großstadt Aleppo zerrüttet. Zu Monatsbeginn hatten die USA direkte Verhandlungen mit Russland über eine Waffenruhe abgebrochen. Am Wochenende hatten die UN-Vetomächte Russland und Frankreich gegenseitig Resolutionen im Weltsicherheitsrat blockiert.



Kerry und Lavrov hatten erst Mitte September eine landesweite Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen in Syrien ausgehandelt. Die Feuerpause endete nach nur einer Woche. In den darauffolgenden Tagen hatte die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe neue Offensiven gestartet.

Russische Kampfjets und Straffreiheit für russische Soldaten in Syrien

Russland bestätigte inzwischen, nach Absprache mit dem Assad-Regime, unbefristet Kampfjets auf einer syrischen Basis stationiert zu haben. Eine im vergangenen Jahr geschlossene Vereinbarung sieht unter anderem Straffreiheit für russische Soldaten sowie freie Hand beim Transport von Munition und Waffen vor.



Zuletzt wurden bei neuen Luftangriffen nahe eines Marktes im Rebellengebiet Aleppos nach Angaben von Helfern mindestens 25 Menschen getötet. Zudem seien am Mittwoch mehr als 20 Menschen bei dem Bombardement im Stadtteil Al-Ferdous in der syrischen Stadt verletzt worden, teilte die Organisation der Weißhelme mit. Die Angriffe wurden vermutlich von den Truppen von Machthaber Baschar al-Assad oder deren Verbündetem Russland ausgeführt. Aktivisten berichteten, es seien bunkerbrechende Bomben eingesetzt worden.



Eine neue Feuerpause könnte die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter ermöglichen. Zudem besteht die Hoffnung, dass sie eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts erlaubt, in dem seit dem Frühjahr 2011 mehr als 300.000 Menschen getötet wurden.