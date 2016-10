Der thailändische König Bhumibol Adulyadej ist am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der Königspalast mit. Er starb in einem Krankenhaus in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Bhumibol wurde 1950 zum König gekrönt und war damit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Der thailändische König war äußerst populär, seine Anhänger verehrten ihn als "königlichen Vater". Riesige Poster mit seinem Konterfei hingen am Flughafen, auf meterhohen Fotos blickt er von Wolkenkratzerwänden ernst auf das Volk hinab, in Einkaufszentren und an Straßenecken stehen Tausende altarähnliche Podeste mit seinem Konterfei. Am Mittwoch und Donnerstag versammelten sich noch Tausende Anhänger vor dem Siriraj-Krankenhaus, um für die Gesundheit des Königs zu beten.

Thailands Monarchen haben zwar seit der Abschaffung der absoluten Monarchie 1932 auf dem Papier keine politische Macht mehr. Aber Generationen von Kindern haben ihm in der Schule täglich die Treue geschworen. Jede Veranstaltung, jeder Kinofilm startete mit der Königshymne, bei der das Publikum aufsteht und ihm Respekt zu erweisen hat.



Bhumibol wurde 1927 im US-amerikanischen Cambridge geboren, aufgewachsen ist er in der Schweiz, wo er Politik- und Rechtswissenschaften studierte. Während seiner jahrzehntelangen Amtszeit erlebte er mehr als zehn Militärputsche. Er galt als Garant für die Stabilität des Landes. Landauf, landab startete er Initiativen, um das Los der armen Bauern zu verbessern. Er probierte und forschte und erhielt zahlreiche Patente, zum Beispiel auf ein Verfahren, um Wolken zum Regnen zu bringen.



Bhumibol war oberster Patron des thailändischen Buddhismus, für sein Volk galten strenge Regeln. Bürger durften ihm nicht in die Augen sehen, Majestätsbeleidigung steht unter Strafe. Sein Vermögen wurde auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Thailand wird seit mehr als zehn Jahren von tiefen politischen Spannungen mit blutigen Straßenschlachten erschüttert, mehrmals gab es Anschläge. Zweimal putschte das Militär, zuletzt im Mai 2014. Fraglich ist aber, inwieweit die Beliebtheit Bhumibols auf seinen Sohn übergeht. Der 64-jährige Thronfolger Maha Vajiralongkorn mit sieben Kindern aus drei Ehen ist geschieden und wird längst nicht so verehrt wie sein Vater.