Das Europaparlament hat die Türkei in einer Resolution dazu aufgerufen, widerrechtlich festgehaltene Journalisten aus der Haft zu entlassen. Seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli seien mindestens 99 Journalisten und Schriftsteller verhaftet worden, heißt es in der Entschließung. Zudem seien von den Behörden mehr als 100 Medien geschlossen worden. Dadurch hätten 2.300 Journalisten ihre Arbeit verloren.

"Wir sagen der türkischen Regierung ganz klar: Lassen Sie die Journalisten gehen und lassen Sie sie ihre Arbeit machen", hatte der stellvertretende Parlamentspräsident Alexander Graf Lambsdorff (FDP) bereits vor der Abstimmung gefordert. Im EU-Parlament anwesend war auch der türkische Journalist Can Dündar, der wegen Repressalien der Regierung im Sommer sein Heimatland verlassen hat und ein scharfer Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist.

Dündar forderte die europäischen Regierungen dazu auf, kritischer mit der Türkei umzugehen: "Sie müssen damit aufhören, unterdrückende Politik zu unterstützen, nur um im Gegenzug die Tür für Flüchtlinge geschlossen zu bekommen", sagte er mit Bezug auf das EU-Türkei-Abkommen.



In der Türkei seien mehr als 130 Journalisten im Gefängnis, sagte Dündar. Schon vor dem gescheiterten Staatsstreich sei der Druck der Regierung auf die Medien hoch gewesen. Doch seitdem sei die Situation "unerträglich" geworden, sagte er. Den Umgang mit Regierungskritikern verglich Dündar mit einer "Hexenjagd".

Das Parlament verurteilte in der Resolution den Putschversuch des Militärs "auf das Schärfste". Er dürfe aber nicht dazu benutzt werden, "die Unterdrückung der legitimen und gewaltfreien Opposition zu intensivieren".

Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen steht die Türkei derzeit weltweit auf Platz 151 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit (PDF). "Was gerade in der Türkei passiert, ist eine beispiellose Säuberungsaktion gegen die Medien und Journalisten", sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Organisation befinden sich dort mehr Journalisten im Gefängnis als im Iran oder in China.