Zweieinhalb Monate nach dem Putsch vom 15. Juli hat die türkische Regierung von Kritik am Westen auf eine Charmeoffensive umgestellt. Sie holt westliche Gäste in Dutzenden in die Türkei. Keine Touristen, sondern Journalisten und Politiker. In dieser Woche durften Bundestagsabgeordnete endlich die Militärbasis in Incirlik besuchen. Delegationen aus anderen europäischen Ländern fliegen ein. Auch ich bekam eine Einladung des türkischen Außenministeriums, zu einer Pressereise mit dem Titel "Begegnung mit Geschichte und der nationalen Einheit". Nach altem Redaktionsbrauch bezahlte DIE ZEIT die Reise. Aber das Programm lag in den Händen der Türken.

Wir sollten vom Präsidenten bis zum Generalstabschef alles von Rang und Namen treffen. Vieles davon klappte nicht, trotzdem ließ die Reise tief blicken. Die Regierung präsentierte uns ihre Lesart des 15. Juli. Drei Punkte waren wichtig: erstens, der Westen hat auf den Putsch nicht angemessen reagiert, zweitens, der Putsch ist eine nationale Tragödie, die das Land geeinigt hat, drittens, die Täter stehen fest.

Am ersten Tag wurden wir in einen mit goldenem Brokat dekorierten Saal des Parlaments geführt. Aus den Kulissen stieg Parlamentspräsident İsmail Kahraman, ein Islamist, den Erdoğan 2015 überraschend zum Parlamentspräsidenten machte. Er begrüßte uns herzlich und ließ uns wissen, dass die "westlichen Freunde" den Putsch leider viel zu spät verurteilt und noch viel später die Türkei besucht hätten. Er sei enttäuscht.

Danach trafen wir im glitzernden Studio des Staatssenders TRT Tijen Karaş, das Gesicht der Putschnacht. Die Moderatorin musste am 15. Juli unter vorgehaltener Waffe die Botschaft der Putschisten verlesen. Heute ist sie eine Volksheldin. "Das war schlimmer als Erdbeben, Krieg und Krise. Ich möchte das nie wieder erleben. Es hat sich wie Terror angefühlt." Aber, sagte Tijen, das Land habe die Bewährungsprobe bestanden, die Bevölkerung habe wie ein Mensch reagiert. "Das zeigt die Unteilbarkeit unserer Nation." Da klang sie dann schon wie ein Politiker.

Ebenso einhellig beantworteten alle Gesprächspartner die Schuldfrage. Der Prediger Fethullah Gülen habe den Putsch angeführt, seine Bewegung habe ihn umgesetzt. In der Aufklärungsabteilung des Außenministeriums werden uns Zeugenaussagen, Tabellen, Dokumente und Organigramme vorgelegt. Vieles klingt plausibel, manches absurd. Etwa, dass schon die Offenlegung der Korruption in Erdoğans engstem Umkreis durch Gülen-nahe Medien 2013 ein "Putschversuch" gewesen sei. Oder dass sich Gülen in seiner Hierarchie auf ein Gremium von Mullahs stütze. Der sunnitische Prediger arbeitet – wenn schon – mit Imamen, aber nicht mit Mullahs. Müsste man eigentlich wissen im Außenministerium.

Überall bekommen wir Hochglanzkataloge mit den ikonischen Bildern vom Putsch und seiner Niederschlagung. Häppchenhafte, leicht verdauliche Texte wiederholen die türkisch-staatliche Erzählung von der Putschnacht. Doch es bleiben so viele Fragen offen. Hier eine kleine Auswahl:

Warum war der Coup so chaotisch, wenn die Gülen-Bewegung so streng hierarchisch und gut organisiert ist? Warum sollen nicht auch andere Kräfte maßgeblich am Coup beteiligt gewesen sein? Zum Beispiel säkulare Offiziere, die sich seit der Übernahme ihres Pensionsfonds Oyak durch Erdoğan-Getreue im Mai Sorgen um ihre Rente machen? Oder die frustrierten Offiziere, die im Südosten schlecht vorbereitet und lausig ausgerüstet der PKK-Terrormiliz ausgesetzt sind? Warum machte nur eine Handvoll Soldaten Jagd auf Erdoğan, derweil das machtpolitisch irrelevante Parlament bombardiert wurde?

Doch diese Fragen blieben unbeantwortet. Sie müssen offenbleiben, weil die offizielle Erklärung schon fugenfrei perfekt ist und die gedruckten Kataloge keine Fragen mehr zulassen. Statt Zweifeln, Forschen und nachhaltiger Aufklärung bemüht sich die türkische Regierung um die Schaffung einer grandiosen Erzählung. Sie berichtet vom Putsch, vom Leiden des Volkes unter den Attacken des nationalen Feindes Gülen mit Wohnsitz in den USA. Und sie endet mit dem gloriosen Sieg des Volkes und seines strahlenden Präsidenten über den Feind. Hier wird ein ganz neuer Gründungsmythos geschaffen, von dem manche in der Türkei schon fürchten, er solle die Gründungslegende der Atatürk-Türkei mit Befreiungskrieg und Lausanner Friedensvertrag von 1923 ablösen.

Mit einer nationalen Tragödie wie dem Putsch vom 15. Juli könnte man auch ganz anders umgehen. Die Niederlande haben nach dem Abschuss der Passagiermaschine MH17 im Jahre 2014 eine internationale Untersuchungskommission eingesetzt. 298 Menschen starben damals. Die Kommission hat über zwei Jahre geforscht, bis sie die Täter eindeutig in Russland verorten konnte. Die türkische Regierung hat einen Tag gebraucht, um Fethullah Gülen zu beschuldigen. Diesem Putsch fielen mindestens 241 Türken zum Opfer. Sie und das ganze Land hätten es verdient, dass diese Tragödie umfassend, ohne Zeitdruck und ohne politische Vorgaben untersucht wird.