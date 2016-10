Auf den ersten Blick passt vieles nicht zusammen: Im Irak möchte die Türkei Seite an Seite mit kurdischen Anti-IS-Einheiten kämpfen, in Syrien wiederum sind diese Terroristen und damit so bedrohlich wie die Terrormiliz "Islamischer Staat" selbst. Dieses scheinbar doppelte Spiel war am heutigen Donnerstag einmal mehr zu beobachten: Am Morgen tötete die türkische Armee nach eigenen Angaben bis zu 200 syrisch-kurdische Kämpfer – in Gebieten, die die Kurdenmiliz gerade erst vom IS erobert hatte. Nur wenige Stunden später beteiligte sich die Türkei an dem französischen Gipfeltreffen, bei dem über die Zukunft der umkämpften irakischen Stadt Mossul beraten wurde. An der Befreiung der Stadt nehmen kurdische Kämpfer der Peschmerga teil – aus Sicht des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan offenbar kein Problem.

Welche Strategie verfolgt die Türkei gegenüber den Kurden Iraks und Syriens? Warum will Erdoğan bei der Befreiung Mossuls beteiligt sein? Dafür genügt keine kurze Erklärung. Zu verfahren sind die Konflikte, zu viele Akteure sind darin verwickelt und selbst die kurdischen Milizen arbeiten nicht alle zusammen. Im Westen wird der Unterschied zwischen den syrischen und irakischen Kurdenmilizen häufig außen vor gelassen. In beiden Ländern sind die Kurden die effektivsten Einheiten im Kampf gegen den IS und das ist die Hauptsache für die Regierungen in Washington und Europa – aber die Türkei sieht das anders.

Das erklärt, warum sich hin und wieder zwei Verbündete der multinationalen Anti-IS-Koalition in Syrien bekämpfen. Denn die Kämpfer, die am heutigen Donnerstagmorgen bei den türkischen Luftangriffen nördlich des syrischen Aleppo starben, waren Teil der durch die USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Dieses Militärbündnis wird von den Kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) angeführt und wird deshalb von der Türkei als terroristisch eingestuft.

Die Luftangriffe waren Teil der Operation Schutzschild Euphrat, die im August begann. In Zusammenarbeit mit Teilen der Freien Syrischen Armee (FSA) will die Türkei entlang der syrisch-türkischen Grenze eine 5.000 Quadratmeter große sogenannte Schutzzone erschaffen, frei von jeglichen "terroristischen Elementen". Dazu zählen nicht nur IS-Kämpfer, sondern eben auch die Kurdenmilizen.

Die YPG hat starke Verbindungen mit der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die nicht nur in der Türkei, sondern auch in den USA und der Europäischen Union als Terrorgruppe gilt. Beide Milizen verehren beispielsweise den PKK-Gründer Abdullah Öcalan, der seit 1999 in einem türkischen Gefängnis festsitzt.

Die türkische Regierung befürchtet, dass die Militärerfolge in Syrien der YPG weiter Anerkennung bringen und dadurch wiederum die PKK in der Türkei gestärkt wird. Grundlos sind diese Ängste nicht. Zum einen attackieren PKK-Guerrillas seit Sommer letzten Jahres, als ein zweieinhalbjähriger Waffenstillstand gebrochen wurde, wieder häufiger türkische Sicherheitskräfte, die mit Großoperationen und Luftangriffen zurückschlagen. Zum anderen sind laut einem 2015 veröffentlichten Bericht des türkischen Geheimdiensts etwa 4.500 türkische Kurden freiwillig der YPG beigetreten. Dazu soll die PKK 4.000 Kämpfer nach Syrien geschickt haben. Besucht man Friedhöfe im kurdischen Südosten der Türkei, finden sich dort "Märtyrergräber", geschmückt mit Fahnen und Farben der YPG.