Laut türkischen Medienberichten ist der Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet, Murat Sabuncu, in der Türkei festgenommen worden. Neben Sabuncu sei auch gegen weitere zwölf Mitarbeiter der Zeitung Haftbefehl erlassen worden. Subuncu wurde laut Cumhuriyet und der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im Zuge einer Durchsuchung seiner Wohnung festgesetzt.



Die regierungsnahe Zeitung Yeni Safak schrieb auf ihrer Website, dem Journalisten würden Verbindungen zu Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den Präsident Recep Tayyip Erdoğan für den Putschversuch im Juli verantwortlich macht.



Am Wochenende waren in der Türkei weitere 10.000 Staatsbedienstete entlassen worden. Erdoğan hatte nach dem gescheiterten Putsch "weitreichende Säuberungen" und ein harsches Vorgehen gegen Anhänger von Gülen angekündigt.

Im vergangenen November waren der damalige Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar und der Hauptstadtbüroleiter des Blattes, Erdem Gül, nach brisanten Enthüllungen der Zeitung festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dündar lebt inzwischen in Deutschland. Gegen ihn und Gül ist ein weiteres Verfahren wegen Unterstützung einer Terrororganisation anhängig. Die nächste Verhandlung in diesem Fall ist für den 16. November angesetzt.