Es wäre ohnehin nicht einfach geworden für Donald Trump. In den Umfragen ist der Präsidentschaftskandidat der Republikaner abgestürzt und noch immer redet Amerika darüber, wie er einst die Schönheitskönigin Alicia Machado demütigte. Auch die Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen ist immer noch nicht ausgestanden.



Doch das Video aus dem Jahr 2005, in dem Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt, macht die zweite von insgesamt drei TV-Debatten gegen Hillary Clinton zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Dabei muss Trump das Fernsehduell eigentlich gewinnen – zu hilflos wirkte er vor zwei Wochen beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten, als dass ihn ein mittelmäßiger Auftritt am heutigen Sonntagabend rehabilitieren könnte.

Nun aber tritt Trump nicht nur seiner stets bestens vorbereiteten Rivalin entgegen, sondern auch dem Zorn der Wähler: Seit der Veröffentlichung des Videos am Freitagabend tobt das Land. Trump muss den bis zu 80 Millionen Zuschauern das Unbegreifliche erklären: Warum hat er damals derart vulgär über Frauen gesprochen? Hat sich ausgelassen über Sex mit verheirateten Frauen und die Brüste der TV-Moderatorin Nancy O'Dell?

Die großen Themen dieses Wahlkampfs – Einwanderung, Terrorabwehr, Steuergerechtigkeit – werden am Sonntagabend an der Washington-Universität in St. Louis wohl kaum eine Rolle spielen. Im Zentrum der Debatte wird Donald Trump stehen.



Der wollte Hillary Clinton eigentlich für ihre diversen E-Mail-Skandale angreifen und ihr vor Millionenpublikum die Schuld am Terrorangriff auf die US-Botschaft im libyschen Bengasi im Jahr 2012 geben. Jetzt aber ist klar, dass Trump sich vor allem verteidigen muss – 90 Minuten lang. Gegen eine Frau, die seit 30 Jahren für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpft.

E-Mail-Affäre? War da was?

Es gibt kaum etwas, das Trump am Sonntag sagen oder tun kann, um die aufgebrachte Öffentlichkeit zu besänftigen. Schon sein Entschuldigungsvideo am Freitag kam nicht gut an. Zwar gibt er darin den reumütigen Grobian – doch schaltet er gleich wieder auf Angriff um: Natürlich habe er ein paar "dämliche Sachen" gesagt. "Aber Bill Clinton hat tatsächlich Frauen missbraucht und Hillary hat seine Opfer attackiert, gemobbt und eingeschüchtert." Nur wenig später titelte die New York Times: "Donald Trumps Entschuldigung, die keine war". Der Milliardär bekommt die Lage nicht in den Griff.

Anders als bei der ersten Debatte entziehen ihm jetzt auch seine engsten Vertrauten die Unterstützung. Sogar sein Vize Mike Pence, der seit seiner Nominierung Mitte Juli für Trump den fleißigen Ausputzer gibt, erklärte, er sei über die Worte seines Chefs "als Ehemann und Vater" bestürzt. Der mächtige Republikaner und Chef des Repräsentantenhauses Paul Ryan hatte einen gemeinsamen Auftritt mit Trump gleich ganz abgesagt.



Für den mangelnden Rückhalt seiner Partei könnte Clinton ihn im Duell ebenfalls attackieren: Ein Kandidat, dem so kurz vor der Wahl sogar die eigenen Leuten die Gefolgschaft kündigen, wirkt nicht souverän.

E-Mail-Leaks belasten Clinton

In der Empörung über das neue Video geht fast unter, dass Clinton und ihr Team am Freitag erneut Opfer eines gewaltigen E-Mail-Leaks wurden. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte nach wochenlangen Ankündigungen schließlich 50.000 E-Mails von Clintons Wahlkampfchef John Podesta veröffentlicht. Darin finden sich Auszüge von bis dahin unveröffentlichten Reden, die Clinton für sechsstellige Honorare vor Großkonzernen und diversen Wall-Street-Banken gehalten hat. Clinton fordert darin unter anderem "freien Handel und offene Grenzen" – und das, obwohl sie im Wahlkampf entgegen früheren Beteuerungen als strikte Gegnerin des internationalen Freihandels auftritt.



Unter normalen Umständen könnte Trump ihr genau diesen Widerspruch im TV-Duell vorhalten. Doch interessiert sich die Öffentlichkeit derzeit kaum für Clintons E-Mails. Amerika will wissen, wie es jetzt mit Trump weitergeht. Während es noch am Samstag hieß, der Kandidat diskutiere mit seinen Beratern im Trump Tower, ob er aus dem Rennen aussteigen soll, lieferte er die Antwort wenige Stunden später gleich selbst: "Ich gebe niemals, niemals auf."