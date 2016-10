TV-Duell"Wir sind nicht im Krieg mit dem Islam"

"She should never be President of the United States." - Trumps Satz bekommt richtig viel Applaus im Trump-Hotel. Das Publikum, übrigens ein bunter Mix (jung, alt, alle Hauptfarben, Englisch, Spanisch, vereinzelt liegt Französisch in der Luft), trinkt Budweiser für 7 Dollar, Wein, Schaumwein, knabbert Bar-Nüsse, ein paar bestellen Burger mit Pommes, die so dünn sind wie Trumps Entschuldigungen.