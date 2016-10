Überraschend schnell, überraschend einig: Die Mitglieder des Weltsicherheitsrats haben sich auf António Guterres als künftigen Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) verständigt. Der Portugiese wird somit Nachfolger von Ban Ki Moon, dessen glanzlose Amtszeit Ende des Jahres ausläuft. Die Erwartungen an Guterres sind groß. Der 67-Jährige, der als eloquenter Pragmatiker gilt, soll die Weltorganisation modernisieren, ihr wieder zu Ansehen verhelfen. Dafür bringt Guterres einiges mit. So ist er mit einer der größten Krisen der Weltgemeinschaft bestens vertraut. Als UN-Flüchtlingskommissar hat er immer wieder auf das Leid der Menschen hingewiesen – und die mangelnde Solidarität mit ihnen beklagt.

Wie wird die Ära von Ban Ki Moon bewertet?

Schon vor seinem Amtsantritt 2007 als UN-Generalsekretär leistete sich Ban Ki Moon einen bösen Schnitzer. Freimütig gab er Ende 2006 zu, dass er in seiner Heimat Südkorea als "schlüpfriger Aal" bekannt sei. Der Hinweis war seiner Autorität nicht gerade dienlich. Es folgten weitere kleinere und größere Patzer. So lud er den Iran zu einer Syrien-Konferenz ein, um kurze Zeit später Teherans Vertreter wieder auszuladen – ein ziemlicher diplomatischer Fauxpas.

Große Initiativen gingen von ihm ebenfalls nicht aus. Zwar versuchte er schon frühzeitig, etwa das Thema Klimaschutz zu besetzen. Aber am Zustandekommen des Pariser Abkommens hatte der frühere Außenminister Südkoreas kaum Anteil. Den ganz großen Herausforderungen seiner Amtszeit – der Flüchtlingskrise und dem Syrien-Konflikt – war Ban auch nicht gewachsen. Beobachter sind sich daher einig: Ban Ki Moon wird nicht als bedeutsamer Generalsekretär in die Annalen der Vereinten Nationen eingehen.

Warum hat die Weltorganisation an Einfluss und Ansehen verloren?

Die UN spielen bei der Umsetzung ihres wichtigsten Ziels – der Schaffung von Frieden – kaum noch jene Rolle, die ihr bei der Gründung 1945 zugedacht war. Angesichts des Grauens des Zweiten Weltkriegs sollte die neue Organisation mit ihrem Herzstück, dem Sicherheitsrat, eine Ära des gewaltlosen Miteinanders der Staatengemeinschaft einleiten. "Künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren", so lautete das Credo. Heute erschüttern etliche Kriege die Welt: von Syrien über den Südsudan und den Irak bis in die Ukraine, Jemen und Afghanistan. Terrorgruppen wie der "Islamische Staat" errichten Gewaltherrschaften. In den Konfliktländern hungern die Menschen. Die militärischen Auseinandersetzungen zerstören Infrastruktur, Wirtschaft und Hoffnung. Über 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht – so viele wie seit 1945 nicht mehr.

Und was macht der Sicherheitsrat? In den vergangenen Jahren ließen die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums viele Konflikte einfach treiben. Zudem schaffte es der Rat nicht, den Ausbruch neuer Waffengänge zu verhindern. Hauptursache der Passivität: das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Sie können mit ihrem Einspruch jeden Beschluss des Rats vereiteln. Nur wenn es diesem gelingt, wieder handlungsfähig zu werden und Konflikte zu entschärfen, wird das Vertrauen in die Vereinten Nationen wieder zunehmen.

Was wird sich unter Guterres ändern?

Der Portugiese scheint dieser großen Aufgabe gewachsen zu sein. Mehr jedenfalls als Noch-Amtsinhaber Ban Ki Moon. Während Guterres über die nötigen Fähigkeiten als leidenschaftlicher Kommunikator verfügt, konnte Ban rhetorisch nie überzeugen. Schon als UN-Hochkommissar für Flüchtlinge formulierte Guterres starke Sätze. So sagte er 2013: "Syrien ist zu der großen Tragödie des 21. Jahrhunderts geworden, eine Schande." Während Guterres ruppig werden kann, versuchte es Ban fast immer mit Harmonie. Während Guterres die nötige Portion Gerissenheit besitzt, leistete Ban seinen Dienst zumeist brav nach Vorschrift. Der Portugiese wird daher mehr von sich und der Weltorganisation reden machen. Eine Nebenrolle wird dem ehrgeizigen 67-Jährigen wohl nicht genügen.

Über echte politische Macht wird aber auch der neue UN-Generalsekretär nicht verfügen. Der künftige Mann an der Spitze kann durch Appelle Staatenlenker und Weltöffentlichkeit aufrütteln. Er muss sich jedoch vor allen mit den USA, China und Russland arrangieren. Der praktizierende Katholik Guterres brachte es immerhin fertig, dass sich die großen drei auf ihn als künftigen Generalsekretär einigten. Auf einen Mann aus Westeuropa und eben nicht auf eine Frau aus Osteuropa, wie es von vielen Beobachtern erwartet wurde.