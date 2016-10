Die Medienfreiheitsbeauftragte der OSZE, Dunja Mijatovic, hat sich besorgt über die Betriebsstilllegung bei Ungarns größter oppositioneller Tageszeitung geäußert. Die bis auf Weiteres geltende Einstellung der Népszabadság sei ein schwerer Schlag für die Medienvielfalt und Pressefreiheit in dem EU-Mitgliedsstaat, sagte Mijatovic am Sonntag in einem Telefoninterview der Nachrichtenagentur AP. Es sei nur schwer zu glauben, dass das offensichtliche Ende der linksgerichteten Zeitung nur eine unternehmerische Entscheidung gewesen sei.

Der Verfall der ungarischen Medienlandschaft sei ein schlechtes Beispiel für Länder, die Ambitionen auf eine EU-Mitgliedschaft hätten, sagte Mijatovic der AP. Die EU-Kommission sollte der Lage der Pressefreiheit in Ungarn ihrer Meinung nach größere Beachtung schenken.

In den vergangenen Jahren hat sich die Medienlandschaft in Ungarn stark verändert. Viele Print- und Online-Publikationen sowie Radio- und Fernsehprogramme fielen unter die Aufsicht der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán - und wechselten auf einen deutlich wahrnehmbaren regierungsfreundlichen Kurs.

Die Népszabadság gilt als wichtigste politische Publikation im Land und war Ungarns bestverkaufte großformatige Zeitung. Die Redaktion hatte in den vergangenen Monaten mehrere Skandale von Mitgliedern der Regierung Viktor Orbáns aufgedeckt und sich damit bei der Führung in Budapest unbeliebt gemacht.

Am Samstag war die Zeitung wegen "erheblicher Verluste" eingestellt worden, wie der Verlag Mediaworks mitgeteilt hatte. Man sei auf der Suche nach dem besten Geschäftsmodell für die Népszabadság. Journalisten der Zeitung erklärten, sie hätten keine Vorankündigung über den Stopp der Printausgabe und des Onlineangebots erhalten. Die Einstellung bezeichneten sie als "Staatsstreich".