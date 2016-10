Zwei Tage vor dem Referendum sitzt Zoltán Kovács in seinem Budapester Büro mit Blick auf das Donauufer und macht das, was er gerade oft tut: Er erklärt ausländischen Reportern die tieferen Beweggründe ungarischer Politik. Kovács, ein Mann mit leichtem Dreitagebart und perfektem Englisch, ist Sprecher von Ungarns Premier Viktor Orbán.



Gerade scheint er etwas genervt. Zu oft hat er zuletzt erklären müssen, warum Ungarns Regierung zum Referendum über die Flüchtlingspolitik ruft. Zu oft fühlte er sich von westlichen Journalisten missverstanden. "Dabei", sagt Kovács, "ist es doch einfach".

Ungarns Regierung will an diesem Sonntag von ihren Bürgern wissen, ob "die Europäische Union auch ohne Zustimmung des Parlaments die zwingende Ansiedlung von nicht ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben" darf. Auf den ersten Blick erscheint das wie eine hypothetische Frage. Denn in Brüssel gilt die Idee, Flüchtlinge nach einem Schlüssel auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen, als politisch tot.



Trockenes Schießpulver

Zwar gibt es einen Beschluss, der einen Verteilungsschlüssel vorsieht. Doch dieser wird bisher nicht umgesetzt. Und selbst wenn ein solcher Umverteilungs-Plan greifen würde, müsste Ungarn mit seinen rund neun Millionen Einwohnern nach jetzigem Stand maximal 2000 Flüchtlinge aufnehmen.

© Jakob Börner Philip Faigle Redakteur im Ressort Investigativ/Daten, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Kovács argumentiert hingegen anders. Die EU, so sagt er, habe sehr wohl weiter vor, Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Falls der EU-Türkei-Deal platze, der derzeit noch die Flüchtlinge von Europa fernhalte, vielleicht noch mehr als bisher geplant. Ein deutliches Nein beim Referendum bedeute deshalb "trockenes Schießpulver" für den künftigen Kampf gegen jedwede Verteilungspläne aus Brüssel. Ein Verhandlungsmandat für alle Fälle sozusagen.

Mehr als zwei Drittel der Wähler werden aktuellen Umfragen mit Nein stimmen. Unklar ist bloß, ob mehr als die Hälfte zur Wahl gehen wird. Erst dann wäre die Abstimmung formal gültig und die Abstimmung ein Erfolg im Sinne Orbáns. Drei Millionen Nein-Stimmen bei ingesamt acht Millionen Wahlberechtigten, sagt Kovács. "Das wäre eine deutliches Signal." Eine Botschaft im Sinne der Regierung: Ungarn ist kein Land für muslimische Migranten, auch nicht für Flüchtlinge.

Riesige Kampagne

In Budapests prunkvoller Innenstadt kann man beobachten, mit wie viel Energie die Regierung die Bürger auf dieses Ziel einzuschwört. Seit Monaten können die Ungarn auf zehntausenden Plakaten lesen, welche vermeintlichen Gefahren von Einwanderern ausgehen. Die Propaganda hängt in den Stationen der Budapester Metro, entlang der Autobahnen, auf Stromverteilerkästen, hinter Supermarktkassen. Es ist unmöglich, sie zu übersehen.

Mal setzt die Kampagne Einwanderer implizit mit Terroristen gleich ("Wussten Sie, dass seit Beginn der Migrationskrise mehr als 300 Menschen bei Terroranschlägen in Europa ums Leben gekommen sind"?). Mal warnt sie vor "No-Go-Areas" in ungarischen Städten, die entstehen würden, wenn man den "liberalen Eliten" in Brüssel folgen würde und mehr Flüchtlinge ins Land ließe.

Erst vor wenigen Wochen schickte die Regierung an jeden der rund vier Millionen Haushalte eine Hochglanzbroschüre, in der es unter anderem heißt, die "Völkerwanderung" gefährde die Zukunft Europas. Seit der Wahlkampf in die Endphase geht, hat die Regierung das Land vor allem mit zwei Botschaften plakatiert: "Lasst uns Ungarns Zukunft nicht aufs Spiel setzen!". Und: "Stimmen wir mit Nein!" Rund 40 Millionen Euro, so rechnet es die ungarische Opposition vor, hat die Kampagne bisher den Steuerzahler gekostet. Eine nennenswerte Gegenkampagne der Opposition gibt es nicht.