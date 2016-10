US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit einer Rede in Gettysburg sein 100-Tage-Programm vorgestellt. Dabei ging es um Arbeitsplätze, seine Steuerpläne, das Thema Sicherheit und der Kampf gegen Korruption. Große Überraschungen blieben dabei aber aus. Zu Beginn seiner Rede spannte er den Bogen zu Abraham Lincoln, der die gespaltene Nation nach dem Bürgerkrieg geeint habe. Auch heute, mehr als 150 Jahre später, gebe es eine "sehr gespaltene Nation", sagte Trump.



Er werde die Spaltungen überwinden, beteuerte der Republikaner – nur um im nächsten Moment seine Attacken gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton und ihre Anhänger zu wiederholen. Es habe Gewalt gegen Wahlkampfveranstaltungen von ihm gegeben, bei denen Polizisten verletzt worden seien. Diese Angriffe seien von der Demokratischen Partei "und wahrscheinlich auch Hillary Clinton" bezahlt worden, behauptete er.



Auch kündigte er an, die Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen, zu verklagen, sobald die Wahl vorbei sei. Sie seien Lügnerinnen, die seine Kampagne untergraben wollten, sagte Trump.



Der Präsidentschaftskandidat erneuerte seinen Vorwurf, die Wahl werde manipuliert. Es gebe bei 24 Millionen registrierten Wählern Unregelmäßigkeiten, behauptete er. So gebe es etwa 1,8 Millionen Verstorbene, die weiterhin registriert seien. Auch seien mehrere Millionen Wähler mehrfach registriert.



Zudem wetterte Trump wieder einmal gegen die Medien, die ihn bekämpfen würden. Er liege etwa in drei seriösen Umfragen vor Clinton, doch das werde verschwiegen.



Trump verspricht 25 Millionen neue Jobs

Zentrales Ziel seines 100-Tage-Programms sei es, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das wolle er etwa mit der Lockerung von Umweltauflagen erreichen. Zudem werde er die meisten Handelsabkommen aufkündigen, um die Produktion vieler Güter zurück in die USA zu holen. Dafür wolle er schon in den ersten Tagen etwa die nordamerikanische Handelsvereinbarung (Nafta) neu verhandeln und auch den Transpazifischen Handelspakt (TPP) beenden.

Millionen kriminelle illegale Einwanderer sollten abgeschoben werden, ihre Arbeitsplätze sollten an US-Bürger gehen, sagte Trump. Um zu verhindern, dass neue Migranten kämen, solle eine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut werden, die von Mexiko bezahlt werden solle. Mit diesen Maßnahmen könnten nach Trumps Einschätzung 25 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Mittelklasse versprach er drastische Steuersenkungen.



Für die ersten Tage seiner Amtszeit kündigte er außerdem Maßnahmen an, um das "korrupte politische System" in Washington zu bekämpfen. So sollen etwa die Amtszeiten von Kongressmitgliedern beschränkt werden. Ehemaligen Regierungsmitgliedern solle verboten werden, als Lobbyisten für Firmen zu arbeiten. Ausländischen Organisationen solle es verboten werden, für US-Wahlkampagnen zu spenden.

Auch versprach Trump, dass er die Zulassung von neuen Medikamenten beschleunigen wolle. Es gebe Zehntausende neue Mittel, die die Kranken nicht bekämen, weil sie die US-Arzneimittelbehörde FDA "Jahre über Jahre" teste. Das müsse geändert werden.

Symbolträchtiger Ort

Trumps Rede begann mehr als eine Stunde später als geplant. Vor ihm sprach noch ein Kriegsveteran, der eine Verbindung zum US-Bürgerkrieg herstellte. Damals sei mit Waffen innerhalb des Staates gekämpft worden, nun gebe es einen politischen Kampf. Er rief zu einem "Kreuzzug" gegen den Gegner auf. Anschließend gab New Yorks Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani den Anheizer des Publikums und warb eindringlich für Trump.

Mit Gettysburg hat sich das Wahlkampfteam von Trump einen symbolträchtigen Ort ausgesucht: Dort hatte 1863 Präsident Abraham Lincoln bei der Einweihung eines Friedhofes für im Bürgerkrieg gefallene Soldaten eine berühmte Rede gehalten, die sogenannte Gettysburg Address.

Trumps Wahlkampf hat in den letzten Wochen große Probleme bekommen. Vor allem ein Video, in dem er mit sexuellen Übergriffen prahlte, brachte viele Parteifreunde gegen ihn auf. Anschließend beschuldigten ihn mehrere Frauen der sexuellen Belästigung. Trump verlor daraufhin in Umfragen deutlich an Zustimmung.

Beim dritten und letzten TV-Duell mit Hillary Clinton hatte er angekündigt, dass er möglicherweise einen Sieg seiner Kontrahentin nicht anerkennen werde. Damit löste er bei Vielen Entsetzen aus, denn er ist der erste gewichtige Präsidentschaftskandidat, der das Wahlsystem in Frage stellt.