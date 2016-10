Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zeigt sich von der massiven Kritik an seinen sexistischen Äußerungen über Frauen unbeeindruckt. "Ich gebe niemals, niemals auf", sagte der Republikaner dem Wall Street Journal.

Die Washington Post hatte am Freitag ein Video aus dem Jahr 2005 veröffentlicht, in dem sich Trump vulgär und abwertend über Frauen auslässt. Das Video stieß auf heftige Empörung und Rücktrittsforderungen – auch bei führenden Politikern der Republikaner. Der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses Paul Ryan sagte, er sei angeekelt von dem, was er gehört habe. Auch der Parteichef der Republikaner Reince Priebus kritisierte Trumps Aussagen.



Zu seinen Äußerungen in dem Video sagte Trump: "Die Leute verstehen es. Sie verstehen Leben." Auch seine Frau Melania und seine Tochter Ivanka hätten volles Verständnis. Die Kritik an seinen Äußerungen konterte der Präsidentschaftskandidat: "Geht hinter die verschlossenen Türen der Politiker und Experten, die so tun, als ob sie heilig seien, und schaut, was sie sagen. Dagegen sehe ich wie ein Baby aus."