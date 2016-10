Das Wahlkampflager des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat eingeräumt, dass die Konkurrentin Hillary Clinton in Umfragen vorne liegt. "Wir liegen zurück", sagte Sprecherin Kellyanne Conway dem Sender NBC News.

Bisher hatten Trump und sein Team immer die schlechten Werte der meisten Umfrageinstitute als Propaganda der Gegenseite dargestellt. So hatte der Präsidentschaftskandidat zuletzt in einer Rede in Gettysburg behauptet, dass er in drei wichtigen Umfragen vorne liege. Die Medien aber würden das ignorieren und stattdessen nur die Umfragen veröffentlichen, die ihn hinten sähen.

Das Eingeständnis der Rückstandes nun könnte zum Ziel haben, kurz vor der Wahl das eigene Lager zu mobilisieren. Entsprechend hob Trumps Wahlkampfmanagerin Conway die Vorteile Clintons hervor. So machten ein früherer Präsident (ihr Mann Bill Clinton), der derzeitige Amtsinhaber Barack Obama, First Lady Michelle Obama und Vizepräsident Joe Biden Wahlkampf für sie – "alle sind viel populärer als sie es für sich selber erhoffen kann".

Auch habe Hillary Clinton in diesem Monat bereits 66 Millionen Dollar in Werbespots gesteckt, doppelt so viel wie im August, sagte Conway. Die meisten dieser Anzeigen seien negativ, auf "persönliche Zerstörung" ausgerichtet - sie sprach von einer "Jauchegrube".

Conway zeigte sich dennoch hoffnungsvoll, dass Trump genügend noch unentschlossene Wähler auf seine Seite ziehen kann, um am 8. November zu gewinnen. In einem Interview des Senders CNN verwies sie auf die große Begeisterung, die bei Wahlkampfauftritten zu spüren sei. "Man hat nicht das Gefühl, dass die Wahl vorbei ist."

Vorsprung Clintons wächst

Tatsächlich ist in den jüngsten Umfragen der Vorsprung Clintons noch gewachsen. In einer Erhebung des TV-Senders ABC News lag die frühere Außenministerin zwölf Prozentpunkte vor Trump – eine neues Umfragehoch.

50 Prozent der Befragten wollen demnach für Clinton stimmen, während sich 38 Prozent für Trump als nächsten US-Präsidenten aussprachen. Dies war die höchste Zustimmungsrate für Clinton seit Beginn des Wahlkampfs und gleichzeitig der schlechteste Wert für ihren Konkurrenten.