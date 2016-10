Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat laut einem Bericht der New York Times in einer Steuererklärung einen Verlust von fast einer Milliarde Dollar geltend gemacht. Die Zeitung beruft sich auf Auszüge aus Trumps Einkommensteuererklärung aus dem Jahr 1995, die ihr von einer anonymen Quelle zugespielt worden seien. Demnach habe Trump den Steuerbehörden einen Verlust von 916 Millionen Dollar gemeldet. Der Abschlag sei so groß, dass er Trump womöglich erlaubt habe, 18 Jahre lang keine Einkommensteuer auf Bundesebene zu bezahlen, schrieb die Zeitung.

Im Wahlkampf hatte Trump mit der Tradition gebrochen, nach der Präsidentschaftskandidaten ihre Steuerunterlagen in der Vergangenheit öffentlich machten. Seine Kontrahentin Hillary Clinton sagte in der TV-Debatte am Montag, Trumps Weigerung, seine Steuererklärung offenzulegen, zeige, dass er etwas zu verbergen habe. Sie legte nahe, dass Trump dem Bund womöglich gar keine Steuern gezahlt habe. Trump antwortete darauf: "Das macht mich klug."

Trumps Sprecher sprachen auf Anfrage der New York Times mit Blick auf die Steuerunterlagen von einem illegal beschafften Dokument. Die Authentizität der Steuerunterlagen wurde weder bestätigt noch dementiert. Schriftlich teilte das Wahlkampfteam mit, Trump sei seinem Unternehmen, seiner Familie und Angestellten gegenüber verpflichtet, nicht mehr Steuern zu bezahlen als das Gesetz vorschreibt.



US-Wahl - Trump kämpft weiter Trotz klarer Dominanz der demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton sieht sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump als Sieger des ersten TV-Duells. © Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Der hohe Verlust, den Trump 1995 geltend machte, ist laut New York Times auf Fehlschläge in seinem Kasinogeschäft und Probleme beim Kauf des Plaza Hotels in Manhattan zurückzuführen. Laut der Zeitung musste Trump in der Folge über einen Zeitraum von 18 Jahren auf sämtliche Einkommen bis zur Höhe von 916 Millionen Dollar keine Steuern bezahlen. Ob Trumps Einkommen in der Zeit oberhalb oder unterhalb dieser Grenze lag, ist nicht bekannt.



Auch über die Höhe von Trumps Vermögen gibt es keine genauen Angaben. Das US-Magazin Forbes legte in dieser Woche eine neue Schätzung vor. Demnach schrumpfte Trumps Reichtum im Vergleich zum Vorjahr um 800 Millionen auf 3,7 Milliarden Dollar. Damit rutschte der Immobilien-Unternehmer auf Platz 505 der weltweiten Milliardärsrangliste ab. Im März 2016 hatte der 70-Jährige, der sein Vermögen selbst mit mehr als zehn Milliarden Dollar angibt, noch Rang 324 belegt.

Laut Forbes zehrt vor allem der Abschwung am New Yorker Immobilienmarkt am Reichtum von Trump, der viel Geld in Gebäude wie den pompösen "Trump Tower" in Manhattan investiert hat. Trumps Vermögen spielt im US-Wahlkampf eine wichtige Rolle, da er damit wirbt, dass sein enormer Reichtum ihn unabhängig mache.