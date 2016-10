Ein Gedankenspiel: Am 8. November wird Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, ganz knapp landet er vor seiner Rivalin Hillary Clinton. Die Wähler haben ihm verziehen, dass er mexikanische Einwanderer im Wahlkampf "Vergewaltiger" nannte, Frauen als "Schlampen" bezeichnete und wohl jahrelang keine Steuern zahlte. Der Wunsch nach Veränderung war letztlich doch größer als die Bestürzung über den Kandidaten, der im Wahlkampf gegen Minderheiten hetzte und ganze Religionen verteufelte.



Dieses Szenario lag vor zwei Wochen durchaus im Rahmen des Möglichen. Trotz seiner widerwärtigen Wahlkampfrhetorik lag Trump in den Umfragen mit Clinton gleichauf. Rassismus? Frauenfeindlichkeit? Wirklich geschadet hat ihm das bislang alles nicht.

Doch seit der Veröffentlichung eines Videos aus dem Jahr 2005, in dem Trump vor dem Fernsehmoderator Billy Bush damit prahlt, sich als mächtiger Geschäftsmann an Frauen vergehen zu können, kippt die Stimmung in den USA. "Ich bin angeekelt von dem, was ich heute gehört habe", sagt nun sogar der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses Paul Ryan. "Keine Frau sollte jemals mit solchen Begriffen beschrieben werden", schimpft kurz darauf sein Parteichef Reince Priebus. Trumps Rückhalt unter den Republikanern schwindet, kaum ein Parteikollege steht jetzt, einen Tag vor dem zweiten TV-Duell, noch hinter ihm.

Das ist verständlich – wer sich mit sexuellen Übergriffen brüstet und seine Äußerungen dann auch noch als Männergespräch "in der Umkleidekabine" verkauft, darf niemals auch nur in die Nähe des mächtigsten politischen Amts der Welt gelangen. Doch Trump war auch schon vor Bekanntwerden des Videos ein katastrophaler Kandidat.



So furchtbar, wie seine Parteikollegen und selbst konservative US-Medien ihn jetzt plötzlich finden, ist Trump, seit er vor 15 Monaten im goldgeschmückten Trump Tower seine Kandidatur bekannt gab. Er äfft Behinderte nach, demütigt die ehemalige Schönheitskönigin Alicia Machado vor Millionenpublikum und hat offenbar sogar geschäftliche Verbindungen zur Mafia.

Warum also ist die Empörung jetzt plötzlich so viel größer? Einerseits lässt das Video keinen Spielraum für Interpretationen. Es ist unverkennbar Donald Trump, der da sagt: "Ich habe versucht, sie zu vögeln. Sie war verheiratet. Ich bin wie verrückt auf sie los, aber es klappte nicht. Und sie war verheiratet. Dann habe ich sie wiedergesehen, sie hat diese großen künstlichen Titten." Konnten Trumps Leute viele seiner frühen Skandale immer noch kleinreden oder als miese Kampagne des Clinton-Lagers abtun, lässt sich an diesem Auftritt rein gar nichts mehr schönfärben.

Andererseits ist das Thema Sex in den USA noch immer ein Tabu – das gilt für die amerikanische Gesellschaft im Allgemeinen und für die republikanische Partei im Besonderen. Kaum eine politische Streitfrage hat die Konservativen in den vergangenen Jahren so sehr beschäftigt wie die Diskussion um die Rechtmäßigkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Noch immer fordern zahlreiche Kongressabgeordnete der Grand Old Party, dass der Oberste Gerichtshof sein entsprechendes Urteil zurücknimmt und die Homosexuellenehe wieder einschränkt. Ebenso kämpfen die Republikaner seit Jahrzehnten für knallharte Abtreibungsgesetze. Sie argumentieren mit religiösen Motiven: Ihr Glaube lasse es nicht zu, dass schwule Pärchen heiraten oder Frauen selbst nach Vergewaltigungen eine Abtreibung vornehmen lassen dürfen.

Sex als konservatives No-Go

Konnten sich die Hardliner der Partei mit Trumps wütenden Angriffen auf illegale Einwanderer, Muslime und Afro-Amerikaner noch irgendwie arrangieren, sehen sie in Trumps Äußerungen aus dem Jahr 2005 nun plötzlich eine Verletzung ihrer moralischen Grundwerte. Schließlich werfen sie dem Ex-Präsidenten Bill Clinton seit mehr als 20 Jahren vor, während seiner Zeit im Weißen Haus diverse Affäre gehabt zu haben. Der Zorn der Konservativen trifft sogar seine Frau Hillary Clinton, die sich im Wahlkampf immer wieder für die Seitensprünge ihres Mannes rechtfertigen muss.

So groß ist die Frustration, dass die Republikaner ihren Kandidaten nun vier Wochen vor der Wahl öffentlich zum Abschuss freigeben. Und dadurch sogar riskieren, dass die Präsidentschaft ein weiteres Mal an ihrer Partei vorbeigeht. Rassismus? In Ordnung. Nationalismus? Okay. Populismus? Auch. Aber beim Thema Sex hört der Spaß für die Konservativen wirklich auf.