US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, in der Vergangenheit sexuell übergriffig geworden zu sein. Seine Anklägerinnen bezeichnete er bei einer Veranstaltung in West Palm Beach als "schreckliche, schreckliche Lügnerinnen". Die "bösartigen Vorwürfe" gegen ihn seien "total falsch". Seine Gegnerin Hillary Clinton wisse das genau.



Trump führte die Veröffentlichung darauf zurück, dass seine Kampagne das politische Establishment in seiner Existenz bedrohe. Daher versuche es, ihn zu stoppen. Die Vorwürfe seien koordinierte, bösartige Angriffe der Medien und des Wahlkampfteams von Hillary Clinton. Gegen die New York Times kündigte er rechtliche Schritte an. Die Zeitung hatte am Vortag die Vorwürfe zweier Frauen publiziert, die sich vor Jahren von Trump bedrängt gefühlt hatten.

In Palm Beach sagte Trump außerdem, er habe Beweise, die Vorwürfe zu widerlegen und werde diese zu geeigneter Zeit veröffentlichen. Auf die Frage, was seiner Meinung nach in Wahrheit vorgehen würde, sagte Trump: "Dies ist eine Verschwörung gegen euch, das amerikanische Volk, und wir dürfen das nicht geschehen lassen."



Trumps Umfragewerte waren bereits nach der Veröffentlichung von Aufnahmen in der vergangenen Woche stark abgesackt. In dem heimlichen Mitschnitt von 2005 prahlt er mit rabiaten Zudringlichkeiten gegenüber Frauen. Am Mittwoch hatten dann drei US-Zeitungen Berichte von Frauen veröffentlicht, die Trump vorwarfen, sie gegen ihren Willen geküsst, bedrängt oder unsittlich berührt zu haben. In dem Mitschnitt hatte Trump mit solchen Übergriffen geprahlt, später jedoch beteuert, das sei nur "Umkleidekabinengerede" gewesen.

Wer führt in den Umfragen?

Trump zieht sich aus Virginia zurück

Auch im Wahlkampf läuft es für Trump nicht gut. Laut Medienberichten hat sein Wahlkampfteam den Bundesstaat Virginia mehr oder weniger verloren gegeben. Trump liegt in dem Wechselwähler-Staat laut Umfragen klar hinter Hillary Clinton.



Der Wahlkampfmanager in Virginia, Corey Stewart, hält den Schritt für falsch. "Zieht euch nicht aus Virginia zurück", schrieb er auf Facebook. Trumps Wahlkampfteam teilt mit, dass man nicht aufgegeben habe. "Wir sind weiterhin absolut engagiert, um Virginia zu gewinnen." Es sei nur ein Teil des Personals aus taktischen Gründen in angrenzende Staaten, etwa nach North Carolina, verschoben worden. Dort können Wähler bereits vorzeitig ihre Stimme abgeben.