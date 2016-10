Donald Trump braucht nur zehn Minuten, um zu reagieren. Kaum ist die Nachricht in der Welt, dass Amerikas Bundespolizei auf neue E-Mails aus dem Umfeld seiner Rivalin Hillary Clinton gestoßen ist, steht der Milliardär schon vor seinen Anhängern auf der Bühne. "Hillary Clintons Korruption hat Ausmaße angenommen, die wir noch nie zuvor gesehen haben." Sein Publikum johlt, Trump grinst. Ihm ist anzusehen, wie erleichtert er ist, sich ausnahmsweise nicht für seine eigenen Skandale rechtfertigen zu müssen. "Wie dürfen ihr nicht erlauben, ihre kriminellen Machenschaften mit ins Oval Office zu nehmen". Trump wittert seine letzte Chance, den Wahlkampf noch zu drehen.

We must not let #CrookedHillary take her CRIMINAL SCHEME into the Oval Office. #DrainTheSwamp pic.twitter.com/GtPkj4xIz6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2016

Denn Clinton steckt in großen Schwierigkeiten. Noch im Juli hatte FBI-Direktor James Comey die Ermittlungen im Fall ihres privaten E-Mail-Servers für beendet erklärt. Am Freitag informierte er jedoch den US-Kongress darüber, dass neue, möglicherweise belastende Korrespondenz aufgetaucht ist. Zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl muss sich die Kandidatin der Demokraten nun mit Untersuchungen des FBIs herumschlagen. Galt das Rennen ums Weiße Haus längst als entschieden, ist nun wieder alles offen.

Denn Comey teilt der Öffentlichkeit zwar mit, dass neue Indizien aufgetaucht sind. Worum es aber genau geht, wer die E-Mails gesendet und wer sie empfangen hat, erklärt er nicht. Wohl wird das FBI auch vor der Wahl am 8. November keine neuen Details herausgeben. Die Wähler wissen also nicht, ob sie ihre Stimme einer potentiellen Straftäterin geben. Denn genau darum geht es: Haben Clinton oder ihre Leute in ihrer Zeit als Außenministerin illegaler Weise Staatsgeheimnisse über ihren privaten E-Mail-Server verschickt?

Für die Republikaner ist die Sache klar: Die Demokratin hat durch ihren sorglosen Umgang mit vertraulichen Dokumenten Amerikas nationale Sicherheit gefährdet. "Schon wieder muss Hillary Clinton die Schuld bei sich selber suchen" – so sieht es der mächtige Sprecher des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan. Die Konservativen geben sich schockiert – doch steckt hinter der Empörung wohl vor allem strategisches Kalkül: Denn in gut einer Woche stimmt Amerika nicht nur über den nächsten Präsidenten ab – auch ein Drittel aller Sitze im Senat und das gesamte Abgeordnetenhaus werden neu gewählt. Die Republikaner wittern nun die wohl letzte Gelegenheit, ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses zu verteidigen.

Für Clinton ist Comeys Ankündigung schon schlimm genug. Doch berichtet die New York Times dann auch noch, dass die aufgetauchten E-Mails von elektronischen Geräten des Ex-Parlamentariers Anthony Weiner stammen. Der war bis vor kurzem noch mit Clintons engster Beraterin Huma Abedin verheiratet. Als Ende August aber herausgekommen war, dass Weiner wie bereits mehrfach zuvor Fotos seines Intimbereichs an weibliche Internet-Bekanntschaften geschickt hatte, trennte Abedin sich von ihm. Das FBI verdächtigt Weiner, entsprechende Chats auch mit einem 15-jährigen Mädchen gehabt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen waren die Beamten offenbar auf das Material gestoßen, das nun Clinton belastet.



Quälend lange Verhöre

Seit Monaten gelten neue Ermittlungen des FBI als Worst-Case-Szenario für Clintons Wahlkampf. Denn die Ex-Außenministerin und ihre Leute hatte nur mit Mühe die quälend langen Verhöre durchgestanden, zu denen die Behörden im Sommer geladen hatten. FBI-Direktor Comey war zwar schließlich zu dem Schluss gekommen, Clintons habe im Umgang mit E-Mails des Außenministeriums keine Gesetze gebrochen. Doch viele Wähler haben Clinton bis heute nicht verziehen. Sie gilt als unehrlich und intransparent, knapp jeder sechste Amerikaner hält sie für nicht vertrauenswürdig.

Um eben jenem Eindruck entgegenzuwirken, tritt Clinton noch am Freitagabend vor die Presse. Ohne zu zögern greift sie FBI-Mann Comey an: "Der Direktor hat selbst gesagt, dass er nicht weiß, ob die E-Mails, auf die er in seinem Schreiben hinweist, überhaupt von Bedeutung sind." Das FBI solle alle Details veröffentlichen, sie habe keine Angst vor dem, was da kommt. Clinton ist ihr Zorn über den Zeitpunkt der Untersuchung anzumerken. Gerade hatte sie sich einen soliden Vorsprung auf Trump erarbeitet, auch in den entscheidenden Swing States liegt sie deutlich vorn. Und jetzt das.

Wirkten Trumps Angriffe auf das korrupte Washingtoner Establishment zuletzt wie der verzweifelte Versuch, von seinen eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, hat seine Botschaft nun wieder Gewicht: Denn tatsächlich schleppt Clinton nach Jahren im Mittelpunkt der amerikanischen Politik diverse Skandale mit sich herum. Trumps zentraler Vorwurf, Clinton sei Teil der verlogenen Polit-Elite – er wirkt angesichts der neuen FBI-Untersuchung deutlich stichhaltiger als noch vor ein paar Wochen.

Trump ist angesichts von Clintons Krise so gut aufgelegt, dass er sogar seine düstersten Verschwörungstheorien überdenkt. Jetzt, wo das FBI seine Rivalin in Schwierigkeiten bringt, findet er Amerikas Wahlsystem plötzlich gar nicht mehr so schlimm: "Es könnte weniger manipuliert sein als ich dachte."