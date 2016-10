Die neu aufgetauchten E-Mails in der Clinton-Affäre sollen innerhalb des FBI bereits seit Wochen bekannt gewesen sein. Die Ermittler im Fall Anthony Weiner seien sich der Existenz und der möglichen Relevanz für Hillary Clintons Mail-Affäre bereits länger bewusst gewesen, berichten die Washington Post und die Nachrichtenagentur AP unabhängig voneinander. Die Medien berufen sich dabei auf Ermittlerkreise.

Es bleibt unklar, warum das FBI die Öffentlichkeit nicht schneller über die möglicherweise brisanten Mails informierte. FBI-Chef James Comey hat nach eigenen Angaben erst am Donnerstag über seine Mitarbeiter von den Mails erfahren – und kurz darauf die Kongressabgeordneten informiert.



Mittlerweile haben die Ermittler damit begonnen, die neu entdeckten E-Mails zu untersuchen. Wie die Washington Post und New York Times berichten, hat das FBI die dafür notwendige Erlaubnis eingeholt. Die Ermittler wüssten noch nicht, ob sie alle relevanten Mails bis zur Wahl am 8. November auswerten können, sagte ein Offizieller der New York Times.



Comey war für sein Vorgehen in die Kritik geraten, da er sich nicht weiter zum Inhalt der neuen E-Mails äußerte und der Zeitpunkt der Veröffentlichung die Wahl beeinflussen könnte. Clinton nannte das Vorgehen "seltsam" und "zutiefst besorgniserregend". Auch das Justizministerium äußerte Unverständnis.



Bekannt ist, dass die Mails auf dem Rechner des früheren demokratischen Politikers Anthony Weiner gefunden wurden. Gegen diesen wird wegen Sex-Nachrichten an eine Jugendliche ermittelt. Medienberichten zufolge soll es sich um tausende Mails zwischen Clinton und ihrer Vertrauten Huma Abedin handeln. Abedin hatte sich nach etlichen Skandalen von Weiner getrennt.

Das FBI hatte Clinton im Juli nach einer Untersuchung grobe Fahrlässigkeit bescheinigt, weil sie als Außenministerin vertrauliche Informationen auf einem privaten Server gespeichert hatte. Ein Strafverfahren empfahl die Behörde aber nicht.