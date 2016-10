Erster Stopp: Columbus, Hauptstadt des US-Bundesstaates Ohio, 850.000 Einwohner, 69,5 Prozent Weiße, 28,5 Prozent Afroamerikaner, Arbeitslosigkeit 3,9 Prozent. Hillary Clinton und Donald Trump liegen laut einer aktuellen Umfrage in Ohio mit je 45 Prozent gleichauf. Noch 15 Tage bis zur Wahl.



Die Bierauswahl in der Seventh Son Brewery ist komplizierter als die Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton am 8. November. Die Mikrobrauerei im Italian Village in Ohios Hauptstadt Columbus hat elf Biere vom Fass, das American Strong Ale mit Grapefruitnote konkurriert mit dem Scientist IPA mit stärkerem Hopfenanteil oder dem Pilsener Sun Mouth Saison.

Zum Bier werden vor der Tür Piroggen aus einem Food Truck serviert, die lange Bar, die fast eine komplette Längsseite der Kneipe einnimmt, lädt dazu ein, dort hängenzubleiben und über alles zu sprechen, nur nicht über Politik und diesen Wahlkampf, der nicht wenige Amerikaner beschämt.

Doch es ist nicht die Bar, die voll ist. Es ist der Nebenraum, wo zwischen Braukesseln und Bierfässern alle Stühle längst besetzt sind. Der Radiosender WOSU hat eingeladen, über die Wahl zu diskutieren. "Politics and a Pint" nennt der lokale Ableger des öffentlichen Sendernetzwerkes NPR seine Veranstaltung – und Terry Casey ist wohl der einzige Republikaner im Raum. Der Strategieberater und ehemalige Parteifunktionär sitzt mit Aktivist Sam Gresham und zwei Journalisten des Senders auf Barhockern hinter einem Tresen und soll Donald Trump verteidigen – oder wenigstens erklären.



Nicht nur Trump-Land

Besonders leicht fällt ihm das nicht, er ist ein klassischer Konservativer mit langer Parteivergangenheit. Es ist eine undankbare Rolle vor einem Publikum, das an langen Holztischen sitzt, um über politische Inhalte zu reden, und nicht an 140-Zeichen-Plattitüden interessiert ist, wie sie Trump im Programm hat.



Ohio, der Swing State, ist eben nicht nur Trump-Land, ist nicht nur ländliche, weiße untere Mittelschicht. Es ist auch ein Bundesstaat, in dem Menschen sechs Dollar für ein Craftbier bezahlen. "Die letzten Debatten mit Substanz, die wir in diesem Wahlkampf erlebt haben, waren die zwischen Clinton und Bernie Sanders", wirft einer der älteren Gäste ein. Alle nicken. Auch Casey.

Am Ende des Abends wird Casey die Frage, ob er für Trump stimmen wird, nicht beantwortet haben. Er redet lieber über Clintons Schwächen und darüber, dass zwar viele Konservative mit Trump unglücklich seien, aber mit Clinton noch unglücklicher. Ganz nach dem Motto: Überleg, wen du am meisten hasst – und wähle dann den anderen. Nie war das wahrer als in diesem Wahlkampf.

Ob die konservative Partei nach dieser Wahl nicht am Ende sei und sich dann ein Mehrparteiensystem etablieren würde, fragt einer der jüngeren Gäste. "Einige wollen schon Platz schaffen für einen großen konservativen Friedhof, aber wenn Clinton gewinnt, wird das neues Leben in die Partei bringen", sagt Casey. Was soll er auch sonst sagen.