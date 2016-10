Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 haben die Spenden für die beiden Kandidaten ein neues Rekordhoch erreicht. Ende August haben die sogenannten Super-PACs rund eine Milliarde US-Dollar im Wahlkampf gespendet. Das berichtet die Washington Post, die die Finanzierung der Kampagnen beider Kandidaten untersucht hat. Super-PACs sind Zusammenschlüsse oft sehr reicher Spender, die zur Wahlkampffinanzierung an die Kandidaten spenden.

Der Zeitung zufolge sind nur zehn Personen für 20 Prozent der Gesamtsumme von 1,1 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Damit übersteigt das Spendenvolumen den bisherigen Rekord von 853 Millionen Dollar aus dem Jahr 2012. Die zehn Großspender teilen sich in fünf Republikaner, vier Demokraten und einen unabhängigen Kandidaten auf.



Auf den Plätzen eins und zwei stehen laut dem Bericht Tom Steyer und Donald Sussman. Die zwei Hedgefondsmanager haben demnach zusammen rund 61,4 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Demokraten bereitgestellt. Steyer gab 38 Millionen Dollar, um junge Wähler, Latinos und Gewerkschaften zu mobilisieren. Sussman spendete 23 Millionen Dollar an Gruppen, die mit der demokratischen Präsidentschaftskandatin Hillary Clinton in Verbindung stehen.



Clinton ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, sich eindeutig von reichen Spendern zu distanzieren. Zugleich ist die Demokratin eine der größten Profiteure des Spendensystems. Ihr Super-PAC-Zusammenschluss "Priorities USA Actions" hat bereits knapp 132 Millionen US-Dollar eingesammelt. Im Wahlkampf forderte Clinton indes eine Begrenzung der Spenden.



Auch der republikanische Kandidat Donald Trump hat wohlhabende Unterstützer an seiner Seite. Der konservative Hedgefondsmanager Robert Mercer, der zunächst den Republikaner Ted Cruz mit 20,2 Millionen US-Dollar unterstützte, hat sich nun laut Washington Post für Spenden an Trumps Umfeld entschieden. Trump hat es jedoch schwerer als Clinton, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das meiste Geld reicher Spenden an die Republikaner fließt demnach in Kampagnen zur Sicherung der Mehrheit der Partei im US-Senat.



Generell sind die Großspenden in den USA umstritten. Nick Penniman, der bei Issue One gegen den Einfluss von Kapitalgebern in der Politik kämpft, sagte der Washington Post: "Wenn sie sich als Wähler vor zehn Jahren irrelevant gefühlt haben, dann fühlen sie sich heute noch machtloser".

Auch Clintons demokratischer Konkurrent Bernie Sanders hatte im Vorwahlkampf von Super-PACs Abstand genommen und die Großspenden kritisiert. Seine Kampagne finanzierte er aus vielen kleinen Spenden. Das brachte ihm gerade bei jungen Leuten viele Sympathien ein. Inzwischen hat Sanders, der Clinton in den Vorwahlen unterlag, seine Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin erklärt.