Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine hat den republikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump scharf angegriffen. Im TV-Duell mit seinem Widersacher Mike Pence sagte Kaine, Trump stelle im Wahlkampf seine eigene Person großspurig in den Mittelpunkt und führe einen Wahlkampf voller Beleidigungen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat wolle nicht die USA an die erste Stelle setzen, sondern sich selbst, sagte Kaine.

Im weiteren Verlauf bezog sich Kaine auf eine Äußerung von Ex-US-Präsident Ronald Reagan, der gesagt hatte, ein "Idiot oder Irrer" mit einer Atomwaffe könne eine Katastrophe auslösen. "Und ich denke, dieses ist der Chef von Gouverneur Mike Pence", sagte Kaine. Pence reagierte darauf mit einem Gegenangriff: "Senator, Senator, das war sogar unter dem Niveau von Ihnen und Hillary Clinton, und das ist schon recht niedrig."



Als Pence die Politik der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton als Außenministerin kritisierte, sagte Kaine: "Sie sind wirklich Donald Trumps Lehrling (Apprentice)". Damit spielte er auf Trumps Reality-Show The Apprentice an, in der Trump Bewerber mit dem Spruch "Du bist gefeuert" hinauswarf. Clinton wolle dagegen Leute in Arbeit bringen, ergänzte Kaine.

Pence hielt Kaine dagegen vor, er habe nur vorbereitete Sprüche auf Lage. Als Kaine die Sozialpolitik der Republikaner kritisierte, zitierte Pence seinerseits den Republikaner Reagan, der im Fernsehduell 1980 die Erklärungen des damaligen Präsidenten Jimmy Carter mit dem Satz "Jetzt geht das schon wieder los" kritisiert hatte.

Neben den persönlichen Attacken ging es in dem Duell unter anderem um die US-Waffenpolitik und die Methoden der Polizei. Republikaner Pence verteidigte dabei die anlasslose Durchsuchung von Bürgern nach Waffen. Trump wolle Gesetz und Ordnung wiederherstellen, sagte er.



Kaine erwiderte, die verfassungsrechtlich umstrittene Stop-and-Frisk-Methode sei ein großer Fehler, da sie zu einer Polarisierung zwischen Polizei und Bürgern führe. Bei der Anwendung des Strafrechts gehe es nicht nur das Gesetz, sondern auch um Respekt. Diesen lasse Trump mit abfälligen Bemerkungen über Mexikaner und die Nachfahren von Einwandern aus Lateinamerika vermissen.

Pence ging Hillary Clinton auch wegen ihrer Bilanz als US-Außenministerin an. Während ihrer Amtszeit sei die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" erstarkt und der Nahe Osten "außer Kontrolle" geraten, sagte er. Diese Entwicklungen seien das Resultat ihrer "schwachen Außenpolitik".

Es war die einzige Fernsehdebatte der Vizekandidaten im US-Wahlkampf. Die Spitzenkandidaten Trump und Clinton treffen dagegen noch zweimal direkt aufeinander: am 9. und 19. Oktober. Die Wahl des neuen Präsidenten findet am 8. November statt.