Einen Tag nach dem letzten Fernsehduell sind die Republikaner – Partei und Wahlkampfteam – damit beschäftigt, die Aussagen ihres Spitzenkandidaten zu relativieren und zu interpretieren. Schwierigkeiten bereitet ihnen vor allem Donald Trumps Aussage, er könne nicht versprechen, dass er eine Wahlniederlage anerkennen würde. Das US-Wahlsystem sei zu seinem Ungunsten manipuliert. Später sagte Trump, er werde die Resultate voll und ganz akzeptieren, fügte jedoch hinzu: "Wenn ich gewinne."

US-Wahl - Trump polarisiert mit Zweifel an Wahlergebnis Bei der dritten TV-Debatte sorgt Donald Trump mit der Aussage, das Wahlergebnis im Fall einer Niederlage anzufechten, für Aufregung. Seine Kritiker sehen darin ein Eigentor. © Foto: Saul Loeb/Getty Images

Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach von einem manipulierten Wahlsystem gesprochen, ohne Beweise anzuführen. In der letzten Fernsehdebatte mit seiner Konkurrentin Hillary Clinton sprach er von Millionen Wählern, die gar nicht für die Abstimmung hätten registriert werden dürfen – auch das ohne Beleg.



Präsident Barack Obama warf Trump vor, die Demokratie zu untergraben. Diese könne nur funktionieren, wenn sich Wähler auf den Wert ihrer Stimme verlassen könnten.



Republikaner widersprechen Trump

Der republikanische Gouverneur von Maine, Paul LePage, nannte Trumps Verhalten schlichtweg dumm. "Wir werden ein klares Resultat akzeptieren", versicherte Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence am Donnerstag in Reno. Er interpretierte Trumps Äußerung dahingehend, dass dieser ein fragwürdiges Wahlergebnis anfechten werde.



Trumps Wahlkampfteam verwies auf die Wahl 2000, als der Demokrat Al Gore, den Wahlsieg des Republikaners George W. Bush erst nach wochenlangem Rechtsstreit über das Wahlergebnis anerkannt hatte.



Gores damaliger Wahlkampfsprecher Chris Lehane setzte dem entgegen, Gore habe niemals die Legitimität der damaligen Wahl in Frage gestellt. Trump zweifle das Wahlergebnis hingegen schon vor dem Wahltag an. Außerdem habe Gore Bush als legitimen Präsidenten anerkannt, nachdem das Oberste Gericht den Fall entschieden hatte. Die Neuauszählung der Stimmen, die sich damals wochenlang hinzog, sei gesetzlich vorgeschrieben gewesen. Im damaligen Rechtsstreit ging es auch nicht um Fälschungsvorwürfe, sondern um die korrekte Auszählung der Stimmen.



Buhrufe auf Benefiz-Gala

Eine als humorvolle Veranstaltung geplante Gala endete am Donnerstagabend mit Buhrufen für Trump. Zu Beginn des Wohltätigkeits-Dinners der Alfred E. Smith Gedächtnisstiftung würdigten sich die beiden Kandidaten Clinton und Trump keines Blickes. Erzbischof Timothy Dolan saß zwischen den Rivalen; sein Stuhl sei der kälteste Platz auf Erden, scherzte er später.

Dabei bewies Trump zunächst Selbstironie: Er lobte die Reden von First Lady Michelle Obama. Die Frau des US-Präsidenten sei einfach großartig. "Meine Frau Melania hält genau die gleiche Rede und die Leute machen Stress", sagte er in Anspielung auf Plagiatsvorwürfe um Melania Trumps Parteitagsrede im Sommer.



Doch seine Bemerkungen über Clinton kamen beim Publikum weniger gut an. Die Demokratin versuche, in der Öffentlichkeit einen anderen Eindruck zu wecken als im Privaten, behauptete Trump und gab ein Beispiel: "Heute Abend, in der Öffentlichkeit, gibt sie vor, Katholiken nicht zu hassen." Dafür setzte es Buhrufe, was bei dem traditionsreichen Dinner sonst nie vorkommt. In Wahljahren werden zu der Veranstaltung die Spitzenkandidaten eingeladen, die dann humorvolle Bemerkungen übereinander machen sollen.