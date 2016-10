Mit breiter Mehrheit hat das venezolanische Parlament am Sonntag eine Erklärung verabschiedet, in der es die Blockade eines Abwahlreferendums gegen Maduro als verfassungswidrig bezeichnet. Das Land habe die Demokratie aufgegeben, beschied die Opposition während einer Sondersitzung der Nationalversammlung, in der sie eine Mehrheit hat.



Klage hat wenig Aussicht auf Erfolg

Eine Klage gegen Maduro wird jedoch kaum durchkommen, da der Oberste Gerichtshof die Legislative immer wieder untergräbt.

Abgeordnete der Regierungspartei werfen der Opposition im Gegenzug vor, das Referendum sei der erste Schritt zu einem Staatsstreich.

Während der Debatte drangen etwa hundert Regierungsanhänger in das Parlamentsgebäude ein und unterbrachen die Abgeordneten mit lauten Parolen. Laut einem Bericht der konservativen Zeitung El Nacional soll ein Abgeordneter verletzt worden sein. Nach knapp einer Stunde brachten Sicherheitskräfte die Demonstranten vor die Tür.



Am Donnerstag hatte die nationale Wahlbehörde die für kommende Woche geplante Unterschriftensammlung für ein Abwahlreferendum abgesagt. Die Behörde begründete ihren Beschluss mit Unregelmäßigkeiten bei einer ersten Unterschriftensammlung im April. Ein erfolgreiches Referendum würde eine Präsidentenwahl nach sich ziehen, die Maduro Umfragen zufolge verlieren würde. Die Opposition wirft den regierenden Sozialisten vor, den Prozess absichtlich zu verzögern, um die Absetzung des Präsidenten zu verhindern.



Maduro war 2013 nach dem Tod des populären Präsidenten Hugo Chavez Staatsoberhaupt geworden. In der Bevölkerung hat er seitdem massiv an Zustimmung verloren. Das Land ist in eine tiefe Rezession gerutscht, die Lebensmittel sind knapp und die Inflation so hoch wie nie zuvor. Vor allem der Verfall des Ölpreises macht dem Opec-Mitglied zu schaffen.