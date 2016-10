Wenn Sie dies lesen, sitze ich im Flugzeug nach Korea, wo ich in Seoul an der Jahrestagung des 2002 von mir mitgegründeten Deutsch-Koreanischen Forums teilnehme. Wie immer werde ich dort nach dem Stand der deutschen Einheit gefragt werden. Wie jedes Mal werden sich meine koreanischen Freunde danach erkundigen, wie wir Deutschen es geschafft haben, nach 40 Jahren Teilung wiedervereinigt zu werden. Und ebenfalls wie sonst werden sie mir ihre Besorgnisse mitteilen, dass eine Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel sie wirtschaftlich überfordern, ja ruinieren könnte.

Auf die erste Frage nach dem Stand der Einheit werde ich ihnen antworten, dass wir in den vergangenen 20 Jahren bei dem gewaltigen Unterfangen, wieder zusammenzufügen, was zusammengehört, große Fortschritte gemacht haben, wenngleich nicht ohne Mühe und Schwierigkeiten. Ich werde nicht verschweigen, dass wir auch Fehler begangen haben. Aber ich werde hinzufügen, dass das niemanden verwundern kann. Denn es gab zwar Hunderte von Büchern, wie man eine marktwirtschaftliche Demokratie in eine kommunistische Diktatur des Proletariats verwandelt, aber nicht ein einziges Werk, dem man hätte entnehmen können, wie es umgekehrt läuft. In Anbetracht dessen haben wir unsere Sache eigentlich ziemlich gut gemacht.



Zum Beleg werde ich fünf Fakten anführen

1.) Im Durchschnitt haben wir seit 1990 jedes Jahr um die 100 Milliarden Euro aufgewendet, um die Lebensumstände und den Lebensstandard der Ostdeutschen auf das westdeutsche Niveau anzuheben. Jährlich, ein Vierteljahrhundert lang haben wir also 4-5 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts in das Projekt Wiedervereinigung gesteckt. Das summiert sich bis heute auf mehr als 2.000 Milliarden Euro und stellt damit den Marshall-Plan weit in den Schatten, der einen ebenso hohen Anteil des amerikanischen BIP schluckte, aber eben nur für vier Jahre.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

2.) Es hat sich ausgezahlt. Das Nettoeinkommen pro Einwohner stieg bis 2015 von 43 Prozent des westdeutschen Niveaus auf 72,5 Prozent. Gehälter und Löhne haben 97 Prozent erreicht. Die Produktivität kletterte von 30 auf 80 Prozent. Die Renten im Osten sind mittlerweile auf 94 Prozent angestiegen und werden bis 2020 auf 100 Prozent angehoben.

3.) Die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern ist zwar immer noch fast doppelt so hoch wie im Westen (9,2 statt 5,7 Prozent), doch vor elf Jahren lag sie noch bei 18,7 Prozent. 7,9 Millionen Menschen stehen heute im Osten in Lohn und Brot, die höchste Anzahl seit 1992.

4.) Die Lebenserwartung ist seit der Wiedervereinigung um sieben Jahre gestiegen.

5.) Die allgemeine Zufriedenheit mit den Lebensumständen ist in den neuen Ländern fast ebenso hoch wie im Westen, wo sie bei 83 Prozent liegt.