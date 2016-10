Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nach Berlin. Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise wird er an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Putin werde gemeinsam mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs an einem Gipfeltreffen zum Friedensprozess in der Ostukraine teilnehmen, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an.

Bei dem Treffen soll die Umsetzung der Minsker Vereinbarung seit dem letzten Treffen besprochen werden. Dabei solle auch über die weiteren Schritte beraten werden, teilte die Bundesregierung mit. Das Friedensabkommen war im Februar 2015 geschlossen worden, hat aber bis heute nicht zu dem angestrebten Waffenstillstand zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen geführt.



Seibert hatte am Freitag erstmals bestätigt, dass Berlin als Ort des Treffens infrage kommt. Der Termin war von der russischen Regierung vorgeschlagen worden. Das letzte Vierertreffen hatte es Anfang Oktober vergangenen Jahres in Paris gegeben.



Den für Mittwoch geplanten Besuch in Paris hatte Putin vergangene Woche überraschend abgesagt. Als Grund nannte Kremlsprecher Dmitri Peskow mehrere Programmpunkte, die vonseiten der französischen Gastgeber gestrichen worden seien. Zuletzt hatte es massive Differenzen zwischen Russland und Frankreich über Syrien gegeben.