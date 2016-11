Sechster Stopp: Athens, Einwohner: 24.122, Studenten: 23.000, steigend. Donald Trump führt laut aktuellster Umfrage in Ohio mit 67 Prozent vor Hillary Clinton mit 33 Prozent. Noch 4 Tage bis zur Wahl. Lesen Sie alle Teile der Serie hier.

Dass sich Orte nicht verändern merkt man weniger an den Häusern, die denselben Anstrich haben oder den Restaurants, die noch immer Casa Nuevo oder Courtside Pizza heißen, sondern an den Gerüchen, die gleich bleiben. Wer einmal die Tür zu Donkey Coffee geöffnet hat, wird auch Jahre später nicht enttäuscht. Der Kaffeeduft vermischt mit dem Geruch alter, zusammengewürfelter Möbel ist exakt gleich geblieben.

So wie der Geruch von geschmolzenem Käse eine Straße weiter, der auf die Court Street strömt, sobald die Tür vom Bagel Street Deli aufgeht. Für einen Moment überdeckt der intensive Käseduft den leicht säuerlichen Geruch von nur oberflächlich entferntem Erbrochenem in der Seitengasse aus der Nacht zuvor. Noch so eine Geruchskonstante in Athens.

Athens ist nicht nur eine Kleinstadt im Mittleren Westen, eineinhalb Autostunden von Ohios Hauptstadt Columbus entfernt, Athens ist die Ohio University, oder die Universität die Stadt, es ist kaum zu unterscheiden.



Der Campus macht das Zentrum Athens aus, vom College Green mit seinen Backsteinhäusern und alten Bäumen reihen sich die Bars links und rechts der Court Street entlang bis zu den ersten grauen und weißen Holzhäusern mit ihren Veranden, auf denen noch die roten Plastikbecher vom Biertrinkspiel am Abend vorher stehen. Sie könnten auch schon Jahre dort stehen, die Pappschilder mit dem Hinweis "Must be 21 to be allowed to drink", die an fast jeder Tür kleben, hängen sicher schon immer dort. Nicht, dass jeder hier einen gefälschten Ausweis hat, um an den Türstehern vorbei in die Bars zu kommen und auf Privatpartys das Bier vom Fass auf der Veranda trinken zu können.

An die Ohio University kommt man nicht nur, um eine gute akademische Ausbildung zu bekommen oder weil es in der Nähe ist. Hierher kommt man, um zu leben. Regelmäßig schafft es die OU unter die Top 3, wenn die besten Partyunis des Landes gekürt werden.



Was sonst auch tun in einer Stadt, die umgeben ist von wenig außer Wäldern und Hügeln zum Wandern und armen, konservativen Landstrichen. Auf dem Weg nach Athens fährt man vorbei an Wohnwagensiedlungen, Kiesgruben und Walmarts. Die Trumpschilder stehen hier gleich neben großen Tafeln, auf denen "We love them both, choose life" steht. Gegen Abtreibungen, für konservative Werte, für Trump. Am Ende wird aber auch in diesem Jahr Athens County in der Statistik als demokratisch eingehen. Die mehr als 23.000 Studenten in Athens, das gut 24.000 Einwohner hat, dominieren die Region

Eine Konstante, schon immer da, Alumni der Uni überschwemmen die Stadt einmal im Jahr zum Homecoming, denn es ist wie nach Hause kommen, alles bleibt gleich. Die einzigen Neuerungen in der Hauptstraße sind das Informationszentrum der Uni und ein mexikanisches Schnellrestaurant, das es zwischen die vielen Einzelhändler geschafft hat, die ansonsten das Bild Athens prägen.