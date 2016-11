Es ist ein heftiger Rückschlag für die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May: Ein Gericht in London hat entschieden, dass es der Regierung nicht zusteht, den EU-Austritt im Alleingang in Gang zu setzen. Stattdessen muss die Regierung das Parlament über die Aktivierung von Artikel 50 abstimmen lassen, mit dem die zweijährigen Austrittsverhandlungen beginnen. Der Brexit-Prozess, der laut May spätestens Ende März beginnen sollte, könnte sich damit zumindest erheblich verzögern.

Die Richter gaben einer Gruppe von Klägern recht, die dagegen vorgegangen sind, dass May den EU-Austritt ohne Zustimmung des Parlaments beginnen wollte. Namentlich genannt wurden bislang nur die beiden Hauptkläger: die Fondsmanagerin Gina Miller und Deir Dos Santos, ein Friseur. Beide sind britische Staatsbürger. Mit dabei war auch eine Gruppe von Nebenklägern, die per Crowdfunding mehr als 170.000 Pfund eingesammelt haben, um sich dem Verfahren anzuschließen.

Die Regierung hat sich dabei auf ein jahrhundertealtes königliches Hoheitsrecht berufen, demzufolge Regierungen internationale Abkommen ohne Zustimmung des Parlaments unterzeichnen oder aufkündigen können. In einer Zusammenfassung des Urteils schreiben die Richter, dass dies in diesem Fall nicht möglich sei. Das Parlament sei in Großbritannien der Souverän. Die "Krone" — in diesem Fall die derzeitige Regierung — sei nicht befugt, die Gesetzgebung des Parlaments außer Kraft zu setzen. Und das würde durch den Beginn der EU-Austrittsverhandlungen geschehen.



Die Regierung will das Urteil anfechten

Gina Miller, eine der Hauptklägerinnen, erklärte nach der Urteilsverkündung, sie und ihr Team seien "absolut erfreut" darüber, Teil der Debatte zu sein und "einige Nüchternheit" in die Sache gebracht zu haben. "Ich hoffe, dass die Regierung, wenn sie das Urteil gelesen und sich Gedanken dazu gemacht hat, die weise Entscheidung treffen wird, nicht in Revision zu gehen, sondern damit voranschreitet, eine sachgemäße Debatte in unserem souveränen Parlament zu haben."

Handelsminister Liam Fox erklärte vor dem Unterhaus, die Regierung sei über das Urteil "enttäuscht". "Das Land hat dafür gestimmt, die Europäische Union zu verlassen in einem Referendum, welches das Parlament durch ein Gesetz befürwortet hat. Die Regierung ist entschlossen, das Ergebnis des Referendums zu respektieren. Dieses Urteil wirft wichtige und komplexe rechtliche Fragen auf, und es ist gerechtfertigt, dass wir es sorgfältig prüfen, bevor wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen." Ein Regierungssprecher erklärte später, dass die Regierung das Urteil definitiv anfechten werde. Verzögerungen beim Brexit-Fahrplan werde es keine geben. Das oberste Gericht des Landes ließ unterdessen wissen, dass es sich mit der Revision Anfang Dezember befassen wird.

Der ehemalige Arbeits- und Rentenminister Iain Duncan Smith, ein Brexit-Hardliner, kritisierte die Entscheidung heftig. In einem Interview sagte er, es sei nicht Sache des Gerichts, dem Parlament oder der Regierung zu sagen, "wie der Prozess funktioniert". "Es ist absolut klar, dass die Entscheidung (beim Referendum) eine bindende Entscheidung war. Das ist eine Verfassungskrise." Das Parlament werde gegen "den Willen des Volkes" ausgespielt. Doch das stimmt nicht ganz: Kritiker des EU-Austritts weisen häufig daraufhin, dass das Referendum rein konsultativ und dessen Ausgang nicht rechtlich bindend war.

Rechtspopulist Nigel Farage, der nach massivem Streit in der EU-kritischen Ukip-Partei (einschließlich einer Schlägerei unter Ukip-Europaabgeordneten) wieder vorübergehend den Ukip-Parteivorsitz übernommen hat, warnte vor einem "halben Brexit". "Wir könnten mit diesem Urteil am Beginn eines Prozesses stehen, bei dem unsere politische Klasse versucht, 17,4 Millionen Wähler zu betrügen." Suzanne Evans, die gerade für den Ukip-Vorsitz kandidiert, schrieb in einem Tweet: "Was fällt es diesen Aktivisten-Richtern ein, zu versuchen, unseren Willen aufzuheben?" Es sei an der Zeit, schreibt Evans weiter, "dass wir das Recht bekommen, sie abzusetzen."