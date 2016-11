Großbritannien hält weiterhin am eigenen Zeitplan zum Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) fest. Trotz des Urteils des obersten Gerichts wird sich der Zeitplan nicht ändern, teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May mit. May habe dies bei zwei Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt.

Das oberste Gericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die britische Regierung die Verhandlungen über den Brexit nur nach Zustimmung des Parlaments aufnehmen darf. Die Richter gaben einer Gruppe von Klägern recht, die dagegen vorgegangen sind, dass May den EU-Austritt ohne Zustimmung des Parlaments beginnen wollte. Namentlich genannt wurden bislang nur die beiden Hauptkläger: die Fondsmanagerin Gina Miller und Deir Dos Santos, ein Friseur. Beide sind britische Staatsbürger. Mit dabei war auch eine Gruppe von Nebenklägern, die per Crowdfunding mehr als 170.000 Pfund eingesammelt haben, um sich dem Verfahren anzuschließen.

Der Plan der britischen Regierung sieht vor, im März kommenden Jahres den Antrag auf den Austritt einzureichen. "Wir werden Artikel 50 nicht später als Ende März nächsten Jahres auslösen", sagte May. Artikel 50 des EU-Vertrages regelt den Austritt eines EU-Landes.

Handelsminister Liam Fox erklärte vor dem Unterhaus, die Regierung sei über das Urteil "enttäuscht". "Das Land hat dafür gestimmt, die Europäische Union zu verlassen in einem Referendum, welches das Parlament durch ein Gesetz befürwortet hat. Die Regierung ist entschlossen, das Ergebnis des Referendums zu respektieren."

Theresa May ist fest entschlossen, den Brexit in einen Erfolg für Großbritannien umzuwandeln. Auf dem Parteitag der britischen Konservativen im Oktober sprach May von ihrer Vision eines "wahrhaft globalen Großbritanniens". Sie erwähnte die exzellenten weltweiten Handelsbeziehungen und die britischen Sicherheitsdienste, die die besten der Welt seien, und folgerte: "Unser Gewicht ist substanziell genug. Wir werden tun, was freie, souveräne Staaten tun: Wir werden selbst entscheiden, von der Lebensmittelkennzeichnung bis hin zur Migrationspolitik."



Gesetze würden dann nicht mehr in Brüssel gemacht, sondern in Westminster. Großbritannien wolle aber weiter mit Europa zusammenarbeiten und Partner und Freund bleiben, vor allem auch in Sicherheitsfragen.