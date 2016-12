Bundespräsidentenwahl in Österreich"Na schau, da ist unser Bundespräsident"

Ein wenig ratlos sahen die Journalisten in der Wiener Hofburg aus. Fast alle hatten damit gerechnet, dass es knapp wird - so knapp, dass auch diesmal kein Sieger am Wahlabend feststehen würde. Doch es kam anders und hat alle überrascht. "Was machen wir jetzt noch heute?", fragen sich viele und wandern zwischen den einzelnen Fernsehstationen hin und her, deren Bühnen nebeneinander stehen. Manche packen schon zusammen, andere laben sich am Buffet und viele brechen zur Wahlparty der Grünen auf.