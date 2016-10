Der China-Besuch von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit Irritationen begonnen. Eigentlich wollte er nach einem Gespräch mit dem chinesischen Handelsminister Gao Hucheng gemeinsam mit ihm bei einer Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses auftreten. Der Termin wurde allerdings abgesagt.

Offiziell hieß es, dass das Gespräch der beiden Minister zu lange gedauert habe. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa entschied allerdings die chinesische Seite, dass der Auftritt nicht stattfinden soll. Aus deutschen Teilnehmerkreisen hieß es, die Themen Stahl, Marktwirtschaftsstatus sowie die Gleichbehandlung von deutschen und chinesischen Firmen seien Themen des Gesprächs gewesen.

Staatssekretär Matthias Machnig sagte, dass es sich nicht um einen Affront gehandelt habe. Beide Minister hätten einen "guten und intensiven Meinungsaustausch" gehabt. Er hob hervor, dass Gabriel am Dienstagnachmittag (Ortszeit) noch von Premier Li Keqiang empfangen werde. "Das ist das Entscheidende."

Verärgerung über Gabriel

Hintergrund des Vorgangs ist angeblich Gabriels Haltung zu Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische, sowie Kritik an China. Zuletzt hatte das Wirtschaftsministerium die Übernahme des Chip-Herstellers Aixtron durch chinesische Investoren gestoppt und einen besseren Schutz für Schlüsseltechnologien gefordert. Kurz vor seinem Besuch hatte Gabriel die unfairen Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen in China kritisiert.



Das hat in China offenbar für Verärgerung gesorgt. Die chinesische Vizeministerin Gao Yan, die den Handelsminister vor dem Wirtschaftsausschuss vertrat, entschuldigte sich zum Auftakt der Sitzung mit keinem Wort bei den Spitzen der deutschen Wirtschaft für die Abwesenheit von Hucheng. In ihrer Eröffnungsrede beklagte sie eine "investitionsfeindliche Stimmung" in Deutschland.

Anfang Oktober war auch Gabriels Besuch des Iran mit einem Eklat geendet. Anders als bei seinem ersten Besuch im Juli 2015 hatte es keine Treffen mit Präsident Hassan Ruhani oder mit Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gegeben. Dann war auch noch überraschend ein Gespräch mit Parlamentspräsident Ali Laridschani abgesagt worden.