Nach der Festnahme ihres Chefredakteurs und weiterer Mitarbeiter gibt sich die Redaktion der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet kämpferisch. Das Blatt erschien mit der Schlagzeile: "Wir geben nicht auf". Neben dem Schriftzug stand in der Ausgabe vom Dienstag in Versalien und schwarz unterlegt: "Noch ein Schlag gegen die freie Presse".



Die Behörden hatten am Montag 13 Mitarbeiter festgenommen, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu. Nach der Schließung zahlreicher kritischer Medien ist Cumhuriyet das wichtigste verbliebene regierungskritische Blatt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Zeitung vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben.

Internationale Kritik an dem Schlag gegen Cumhuriyet wird immer lauter: Die USA haben das Vorgehen der türkischen Regierung kritisiert und sie dazu aufgefordert, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte zu respektieren. Die Regierung in Washington sei "zutiefst besorgt über das offensichtliche Steigen des staatlichen Drucks auf Oppositionsmedien", sagte John Kirby, ein Sprecher des Außenministeriums.



"Demokratien werden stärker, wenn sie die Äußerung unterschiedlicher Standpunkte zulassen, insbesondere in schwierigen Zeiten", sagte Kirby und bezeichnete Cumhuriyet als "eine der angesehensten Zeitungen in der Türkei". Er betonte auch, dass die USA an ihrer Freundschaft zum Nato-Verbündeten Türkei festhielten.



"In der Türkei gibt es keine Pressefreiheit"

Vor den USA hatten bereits die Bundesregierung und die EU die Einhaltung der Pressefreiheit in der Türkei gefordert. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte der Berliner Zeitung: "Der türkische Präsident Erdoğan setzt seinen Kurs fort, sich systematisch jeder Art von Kritikern zu entledigen." So entferne sich die Türkei systematisch von Europa. Die europäischen Länder und die Bundesregierung müssten ihre Kritik angesichts wiederholter Vorfälle jedes Mal deutlich aussprechen, wenn die türkische Regierung fundamental gegen die europäischen Prinzipien verstoße.



Can Dündar - "Ich habe eine Art digitalen Detox erlebt" Der ehemalige Chefredakteur der "Cumhuriyet" wurde wegen Spionage inhaftiert. Über die Probleme, im Gefängnis ein Buch zu schreiben, sprach er mit Christoph Amend.

Grünen-Chef Cem Özdemir kritisiert die zögerliche Reaktion der Bundesregierung auf die Festnahmen: "Die Bundesregierung sagt, sie macht sich Sorgen um die Pressefreiheit", sagte er im ARD-Morgenmagazin. "Ich frage nur: um welche Pressefreiheit? In der Türkei gibt es keine Pressefreiheit, also braucht man sich keine Sorgen machen."



Wichtig sei nun, dass der Westen Erdoğan geschlossen entgegentrete, sagte Özdemir. Mit westlichen Werten wie Demokratie, Menschen- und Minderheitenrechten habe die Türkei nichts am Hut. Auch Erdoğans Pläne, die Todesstrafe wieder einzuführen, kommentierte der Grünen-Chef: "Wenn die Todesstrafe eingeführt wird, ist das gleichzeitig das Ende der Beitrittsverhandlungen. Wer die Todesstrafe einführen will, kann sich Nordkorea anschließen. Aber sicherlich nicht der Europäischen Union."