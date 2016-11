Ein Regierungswechsel als Jobbörse: Donald Trump muss sein Kabinett besetzen und auch die Chefs vieler Bundesbehörden ernennen, bevor er im Januar als US-Präsident vereidigt wird. Unzählige Namen sind im Gespräch, einige Posten bereits besetzt. Unsere Liste der wichtigsten Kandidaten wird fortlaufend aktualisiert:





Bereits bestätigt:

Stephen Bannon: Rechter Lautsprecher

Stephen Bannon © Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Bestätigt Bestätigt

Alter: 62

62 Beruf: Banker

Banker Politikerfahrung: Wahlkampfchef Donald Trumps

Wahlkampfchef Donald Trumps Job: Chefberater

Stephen Bannon war bis 2011 Chef der ultrarechten Nachrichtenseite Breitbart News Network. Diese richtet sich in ihrer Selbstbeschreibung gegen das politische Establishment – sowohl Demokraten als auch Republikaner – und die "permanente politische Klasse". Bannon scheut weder die Nähe zu Neonazis noch schreckt er vor Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus zurück. Selbst unter Konservativen gilt er als Hardliner, ständig griff er die Führung der Republikaner an, allen voran Paul Ryan. Jetzt ist der selbsternannte politische Außenseiter als Chefstratege des designierten Präsidenten im Zentrum der Macht angekommen. Trump stellte klar, dass er Bannon auf Augenhöhe mit Priebus sieht und Bannon auch an der Auswahl der Kabinettsmitglieder beteiligt werde.



Bloomberg beschrieb Bannon als den "gefährlichsten politischen Akteur in Amerika". Relativ spät hatte er sich Trump angeschlossen und dessen Abgrenzung von der Partei vorangetrieben.

Die lange von Bannon geprägte Seite Breitbart News expandierte inzwischen nach Großbritannien, wo das Portal den EU-Austritt befeuerte. Nun sind weitere Ableger geplant: in Deutschland und Frankreich.

Bannon war Marineoffizier, hat im Pentagon gearbeitet und ist Harvard-Absolvent. Als Banker für Goldman Sachs hat er Millionen verdient. Ausgerechnet die Finanzkrise 2008 soll ihn politisiert haben. Die Regierung in Washington rettete große Banken, Bannons Vater aber verlor seine Rentenvorsorge – das habe ihn "angeekelt".

Mit seinem Vermögen gründete Bannon 2012 das Government Accountability Institute. Die Rechercheeinrichtung soll Vetternwirtschaft und Korruption aufdecken. Mit dem Film Clinton Cash brachte das Institut Hillary Clinton während des Wahlkampfs in Probleme. Recherchierte Dokumente legten nahe, dass die Außenministerin Geldgebern der Clinton Foundation politische Vorteile verschaffte. Zum Chef der Rechercheorganisation machte Bannon Peter Schweizer, der zeitweise Sarah Palin beraten hatte.

Mike Flynn: Ein General auf Abwegen

Mike Flynn © George Frey/Getty Images

Bestätigt Bestätigt

Alter: 57

57 Beruf: Ex-General der US-Armee

Ex-General der US-Armee Politikerfahrung: –

– Job: oberster Berater für Nationale Sicherheit



Trump hat nicht gedient. In den USA ist das politischer Ballast: Auch Barack Obama musste sich wieder und wieder dafür rechtfertigen, nie Amerikas Streitkräften angehört zu haben. Im Wahlkampf warb deshalb Michael Flynn, der ehemalige Drei-Sterne-General der US Army, vor Veteranen und Soldaten für Trump. Präsident Obama nannte er einen Lügner, die US-Justiz bezeichnete er als korrupt, Hillary Clinton verglich er mit den Milizen der Terrororganisation Al-Kaida, die er in Afghanistan bekämpft hatte. Bei Trumps Unterstützern kam das gut an. Immer häufiger engagierte der Kandidat im Wahlkampf den Ex-Militär.

Lange galt Flynn als brillanter Stratege. Doch durch sein Engagement für Trumps Wahlkampf geriet er in die Kritik seiner Kollegen. Seine radikalen Parolen gegen Muslime und eine bezahlte Rede, die er 2015 während einer Jubiläumsfeier des russischen Regierungskanals RT in Moskau hielt, machen ihn heute zu einem Außenseiter in der amerikanischen Sicherheitsszene. Doch führen wohl gerade seine umstrittenen Ansichten dazu, dass Trump in ihm eine wertvolle Ergänzung für sein Kabinett sieht.

Mike Pompeo: Der Falke

Mike Pompeo, Abgeordneter aus Kansas © Jacquelyn Martin/AP/dpa

Bestätigt Bestätigt

Alter: 52

52 Politische Erfahrung: Abgeordneter im Repräsentantenhaus

Abgeordneter im Repräsentantenhaus Beruf: Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Job: CIA-Direktor

Seit 2010 ist der Republikaner aus Kansas Mitglied des Repräsentantenhauses. Pompeo sorgte dort vor allem im Untersuchungsausschuss zum Angriff auf die US-Botschaft in Bengasi im Jahr 2012 für Aufmerksamkeit. Der 52-Jährige war einer der schärfsten Kritiker Hillary Clintons. Der Untersuchungsausschuss konnte zwar keine Fehler der damaligen Außenministerin feststellen, wie im Abschlussbericht klargestellt wurde. Pompeo jedoch verfasste zusammen mit einem anderen Abgeordneten eine 48-seitige Zusatzerklärung, in der Clinton Vorwürfe gemacht wurden. Die demokratische Kandidatin musste sich im Wahlkampf immer wieder für den Vorfall in Libyen rechtfertigen.

Pompeo gilt als Sympathisant der Tea-Party-Bewegung. Das Atomabkommen mit dem Iran hält er für einen Fehler und will es rückgängig machen. Die New York Times nennt ihnen einen Falken. Der Zeitung zufolge wurde er 2010 von den konservativen Koch-Brüdern mit mehr Geld als jeder andere Kandidat unterstützt. Pompeo gilt als Vertrauter von Vizepräsident Mike Pence.

Pompeo leistete Militärdienst unter anderem in West Point. Später studierte er Jura an der Harvard-Universität, gründete ein Unternehmen und arbeitete bei verschiedenen Firmen. Die Washington Post zitiert einen CIA-Mitarbeiter, der Pompeo wegen seiner Zeit beim Militär und im Parlamentskomitee für Geheimdienste für durchaus geeignet hält.



Reince Priebus: Der Junior

Reince Priebus in Cleveland, Ohio © John Moore/Getty Images

Bestätigt Bestätigt

Alter: 44

44 Beruf: Staatsanwalt

Staatsanwalt Politikerfahrung: Parteichef der Republikaner seit 2011, vorher Chef der Partei im US-Bundesstaat Wisconsin

Parteichef der Republikaner seit 2011, vorher Chef der Partei im US-Bundesstaat Wisconsin Job: Stabschef im Weißen Haus

Reince Priebus gilt als einer der Architekten von Trumps Wahlsieg. Er war es, der das Geld seiner Partei entgegen der republikanischen Tradition nicht mehr nur für TV-Werbespots, sondern für professionelles Wahlkampfpersonal einsetzte. Nur durch diese Entscheidung konnten die Republikaner den Tausenden freiwilligen Helfern von Trumps Rivalin Hillary Clinton eine substanzielle Kampagne entgegensetzen: Laut der Nachrichtenseite Politico installierte Priebus 315 Wahlkampfbüros im ganzen Land, seine Leute klopften an 24 Millionen Haustüren, riefen 26 Millionen Menschen per Telefon zur Wahl auf.

Wegen dieses strategischen Erfolgs, und auch, weil er trotz der Kritik der Parteielite nicht von Trumps Seite wich, war er nach der Wahl als Stabschef im Weißen Haus im Gespräch. Der Posten gilt als einer der wichtigsten im amerikanischen Regierungsapparat – kein Gesetzentwurf, kein Staatsbesuch und kein Vieraugengespräch mit dem Präsidenten kommt zustande, ohne dass der Chief of Staff davon weiß. Im West Wing, dem administrativen Flügel des Weißen Hauses, sitzt er wie ein Wachhund vor dem Oval Office, dem Büro des Präsidenten. Der erfahrene Politiker Priebus verfügt über enge Beziehungen zur republikanischen Parteiführung, insbesondere zum Präsidenten des Repräsentantenhauses, Paul Ryan.

Der ultrarechte Kommentator Michael Savage kritisierte Priebus' Nominierung scharf. Dieser stehe für all das, was, die Wähler abgelehnt hätten, zitierte ihn die rechte Nachrichtenseite Breitbart News, die maßgeblich Trumps Kandidatur unterstützte. Priebus sei der Feind im Inneren, weil er die Republikanische Partei verkörpere und sich für Immigration eingesetzt habe.

Jeff Sessions: Der Südstaatler

Jeff Sessions in Cleveland, Ohio © David Maxwell

Bestätigt Bestätigt

Alter: 69

69 Beruf: Staatsanwalt, Senator

Staatsanwalt, Senator Politikerfahrung: Senator von Alabama seit 1996

Senator von Alabama seit 1996 Job: Justizminister



Jeff Sessions ist ein konservativer Hardliner: gegen gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Freihandelsabkommen, gegen ein liberales Abtreibungsgesetz und für Steuersenkungen und den Irak-Krieg. In der Einwanderungspolitik gilt er selbst bei den Republikanern als Hardliner. Seit Jahren macht Sessions sich für Zäune an der Grenze zu Mexiko stark. Wie Trump fordert er, illegale Migranten auszuweisen. Bereits mehrfach musste Sessions sich für radikale Äußerungen entschuldigen, zum Beispiel zum Ku-Klux-Klan.

Seit 2007 hat er in fast allen Abstimmungen im Kongress gegen die Gesetzesentwürfe der Demokraten gestimmt. Er ist Teil der ultrakonservativen Fundamentalopposition und unterstützte die Tea-Party-Bewegung. 2007 wurde der Anhänger der Methodisten vom US-Magazin National Journal auf der Liste der konservativsten Senatoren auf Platz fünf gesetzt. Sessions war drei Jahre lang Offizier der US-Armee. Seit Jahren beklagt er Sparmaßnahmen im Militärhaushalt.

Dass Sessions sich angesichts diverser Skandale Trumps nicht wie viele seiner Kollegen vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten losgesagt hat, erstaunte viele Kollegen. Seit März dieses Jahres unterstützt er Trump und berät ihn vor allem bei außenpolitischen Fragen. Sessions soll dafür verantwortlich sein, dass Trump von einigen extremen Positionen abwich – etwa der Unterstützung Putins. Der Senator von Alabama war im Gespräch, als Vizepräsident neben Trump zu kandidieren – dann wurde Mike Pence nominiert.

Sessions Loyalität zahlt sich nun aus: Trump macht ihn zum Justizminister. Der Jurist hatte bereits als Generalstaatsanwalt in Alabama gewirkt.

Im Gespräch:

Kris Kobach: Die Mauer

© Drew Angerer/Getty Images

Alter: 50

50 Beruf: Professor für Verfassungsrecht

Professor für Verfassungsrecht Politische Erfahrung: Seit 2010 Innenminister von Kansas

Seit 2010 Innenminister von Kansas Möglicher Job: Heimatschutzminister



Kris Kobach gilt als einer der frühesten und engsten Unterstützer Donald Trumps. Als Innenminister von Kansas hat er sich über die Grenzen des Bundesstaates hinaus mit knallharten Positionen zu Einwanderung einen Namen gemacht. Er wirkte an zahlreichen restriktiven Einwanderungsgesetzen unter anderem in Alabama und Arizona mit. Der Nachfahre deutscher, böhmischer und norwegischer Einwanderer unterstützt Trump auch in seiner Forderung, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen. Wie Trump will Kobach erreichen, dass das Nachbarland für die Kosten aufkommt.

2012 unterstützte Kobach den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney und arbeitete dessen Plan aus, illegalen Migranten das Leben in den USA so schwer zu machen, dass sie sich "selbst abschieben". Für Präsident George W. Bush hatte Kobach zuvor ein Programm zur Überwachung und Einreisekontrolle von jungen muslimischen Männern ausgearbeitet. Jahre später kam bei einer Überprüfung heraus, dass dieses Programm ineffektiv ist – die künftige Regierung Trump will es nichtsdestotrotz umsetzen.

Kobach visiert den Posten des Heimatschutzministers an und hat bereits bei Trump vorgesprochen. Dabei unterlief ihm ein peinlicher Fehler: Als er für Fotos posierte, waren Dokumente zu sehen, in denen er seine Pläne darlegt. Laut dem "strategischen Plan" für seine ersten 365 Tage will Kobach unter anderem "potenzielle Terroristen" an der Einreise hindern. Dafür soll oben genanntes Registrierungssystem für Ein- und Ausreisen eingeführt werden, das bereits von 2002 bis 2011 existierte. "Alle Ausländer aus hochriskanten Regionen werden beobachtet", war auf dem Papier zu lesen.

Die lesbaren Stichpunkte auf dem Strategiepapier erinnern stark an Trumps Wahlkampfvokabular: Kobach will beispielsweise "extreme Sicherheitsüberprüfungen" für "hochriskante Ausländer" einführen. So sollen Einreisende unter anderem zum islamischen Scharia-Recht, zum Dschihad und zur US-Verfassung befragt werden – eine Art Ideologietest. Außerdem will Kobach die geplante Aufnahme von 12.000 syrischen Flüchtlinge stoppen und in seinem ersten Jahr im Amt eine "Rekordzahl krimineller Ausländer" abschieben. Des Weiteren will er offenbar neu definieren, wer als krimineller Ausländer zählt. Dem Strategieplan zufolge soll das "jeder Ausländer, der für jegliche Verbrechen verhaftet wurde, und jegliche Gangmitglieder" sein. Eine Verurteilung als Straftäter wäre damit nicht mehr notwendig.

Kobach wird mit rassistischen Vereinigungen in Verbindung gebracht. Er setzte sich gegen die rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben ein und zweifelte öffentlich an Obamas Herkunft. Mehrfach geriet Kobach in die Schlagzeilen, weil er in seinem Bundesstaat Kansas die Hürden, sich für eine Wahl zu registrieren, besonders hoch ansetzte, und damit vor allem Migranten von Wahlen ausschloss.

Kobach studierte in Harvard, Yale und Oxford. Er war nationaler Ringmeister und diente 2005 und 2006 als Missionar in Uganda und engagierte sich ehrenamtlich.



Chris Christie: Der Skandalgouverneur

Chris Christie © Mel Evans/AP/DPA

Alter: 54

54 Beruf: Gouverneur, Staatsanwalt

Gouverneur, Staatsanwalt Politikerfahrung: Gouverneur von New Jersey (seit 2010)

Gouverneur von New Jersey (seit 2010) Möglicher Job: Wirtschaftsminister

Jedes Kabinettsmitglied muss vom Senat bestätigt werden. Ob Chris Christie diese Feuerprobe besteht, ist nicht sicher. Denn erst Anfang November wurden zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter verurteilt, aus Rache an einem örtlichen Bürgermeister eine riesige Autobahnbrücke in New Jersey blockiert und damit ein Verkehrschaos ausgelöst zu haben. Der betroffene Bürgermeister Mark Sokolich weigerte sich, Christie in seinem Wahlkampf als Gouverneur von New Jersey zu unterstützen. Der Bridgegate-Fall gilt in den USA als skandalöses Beispiel für politische Einflussnahme. Den beiden verurteilten Christie-Mitarbeitern drohen lange Haftstrafen.

Zwar beteuerte Christie immer wieder, selbst nichts von den Plänen gewusst zu haben. Doch gilt sein Ruf seit dem Urteil als schwer beschädigt. Trotzdem traut Trump dem Gouverneur offenbar zu, einen hohen Posten in seiner Regierung zu bekleiden. Christie, der Anfang des Jahres noch als Präsidentschaftskandidat der Republikaner kandidiert hatte, ist eine der wenigen Parteigrößen, die trotz aller Kritik im Wahlkampf an Trumps Seite geblieben sind. Seine zentrale Rolle für den Übergangprozess hat er allerdings verloren: Die Leitung für das Auswahlverfahren für die neuen Regierungsmitglieder wurde ihm entzogen, stattdessen übernimmt Vizepräsident Mike Pence die Funktion.



Myron Ebell: Leugner des Klimawandels

© CEI

Alter: 63

63 Beruf: Mitarbeiter des Competitive Enterprise Institute

Mitarbeiter des Competitive Enterprise Institute Politikerfahrung: –

– Job: Leiter der Umweltschutzbehörde

Ein prominenter Leugner des Klimawandels soll künftig die Umweltschutzbehörde der USA (Environmental Protection Agency, Epa) leiten. Myron Ebell ist der Ansicht, dass man sich wegen der globalen Erderwärmung "keine Sorgen machen" müsse.

Ebell leitet das Zentrum für Energie und Umwelt am Competitive Enterprise Institute. Dieser konservative Think-Tank hat seinen Sitz in Washington D.C. und wird in Teilen von der Kohleindustrie finanziert. Ebell und seine Kollegen arbeiten daran, die Folgen des Klimawandels immer wieder in Abrede zu stellen. Was sei überhaupt schlimm daran, wenn die Winter milder würden, schrieb Ebell 2006 im Forbes-Magazin.

Ebells Taktik ähnelt der von Donald Trump während des Wahlkampfs: Er zweifelt Fakten nicht unbedingt an, sie sind für seine Argumentation auch nicht wichtig. Bei Fakten, die nicht in sein Weltbild passen, spricht er dafür gerne von manipulierten Daten ("cooking the data"). Sogenannten Autoritäten misstraut Ebell aus Prinzip: "Ich bin der Ansicht, Menschen sollten Autoritäten gegenüber skeptisch sein", sagte er im letzten Jahr. "Je häufiger sie dir sagen, dass du an etwas glauben sollte, umso wichtiger ist es, dass du es infrage stellst", ist eine seiner Leitlinien.

Eines der wichtigsten Ziele von Ebell ist es, den Clean Power Plan der Umweltschutzbehörde abzuschaffen. Noch steht auf der Website der Epa, dass dieser Plan zentral sei für den Umweltschutz. Unter Ebell könnte dieser Eintrag bald Geschichte sein.



Rudy Giuliani: Amerikas Bürgermeister

Rudy Giuliani © Mark Makela/Getty Images

Alter: 72

72 Beruf: Anwalt

Anwalt Politikerfahrung: Bürgermeister von New York von 1994 bis 2001, im Jahr 2008 scheiterte seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner

Bürgermeister von New York von 1994 bis 2001, im Jahr 2008 scheiterte seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner Möglicher Job: Außenminister

Niemand hat Trump im Wahlkampf so tatkräftig unterstützt wie Rudy Giuliani. Von Beginn an konnte der Milliardär auf die Unterstützung des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters zählen. Es war Giuliani, der dem Publikum vor Trumps Auftritten einheizte. Auch trat Giuliani nach jedem von Trumps Skandalen gleich im Fernsehen auf, um die Anschuldigungen kleinzureden. Dass er eine Rolle in der neuen Regierung spielen wird, steht außer Frage. Welche Position er bekleiden wird, ist nicht klar. Er ist als möglicher Justizminister im Gespräch.

Besonders für Amerikas Minderheiten würde sich die Rechtslage unter einem Justizminister Giuliani wohl verschärfen. Denn schon als Bürgermeister von New York hatte Giuliani die Polizisten seiner Stadt mit Nachdruck auf die sogenannte Stop-and-frisk-Taktik verpflichtet: Passanten durften damals ohne Verdacht angehalten, befragt und sogar durchsucht werden. Giuliani sieht darin noch immer ein legitimes Mittel der Kriminalitätsbekämpfung. Bürgerrechtler kritisieren, dass diese Strategie besonders in schwarzen Stadtvierteln zu Massenverhaftungen geführt hat. Trump hat im Wahlkampf mehrfach erklärt, er wolle stop-and-frisk so bald wie möglich wieder einführen, um Drogenhandel und Gewaltverbrechen in den Großstädten der USA zu bekämpfen.

Jared Kushner: Der Einflüsterer

Jared Kushner und Ivanka Trump © Larry Busacca/Getty Images

Alter: 35

35 Beruf: Immobilienunternehmer

Immobilienunternehmer politische Erfahrung: -



- Job: enger Vertrauter



Trumps Team wäre nicht komplett, würde man seine Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner außer Acht lassen. Die beiden haben offensichtlich großen Einfluss auf den designierten Präsidenten. Auch die Entscheidung, Priebus und Bannon als Berater ins Weiße Haus zu holen, soll von Kushner und Ivanka beeinflusst worden sein, schreibt die New York Times unter Berufung auf das nähere Umfeld der Familie Trump. Demnach hätten sich die beiden gegen einen zu umstrittenen Stabschef ausgesprochen.



Als Trump in der vergangenen Woche erstmals zu Besuch im Weißen Haus war, um sich mit dem amtierenden US-Präsidenten Barack Obama zu besprechen, wurde Kushner im Rosengarten gesehen, vertieft in ein Gespräch mit Obamas Stabschef. Ein weiterer Beweis dafür, dass der 35-Jährige eng an der Seite seines Schwiegervaters steht – und maßgeblichen Einfluss auf die derzeitige Übergangsphase in Washington hat.

Kushner hat keine politische Erfahrung. Er kommt aus dem Immobiliengeschäft, ist Unternehmer und Medienmanager. 2006 kaufte er den New York Observer, der als einer der wenigen US-Zeitungen Trump unterstützt. Im Oktober 2009 heiratete er Ivanka Trump, die für ihn zuvor zum Judentum konvertiert war.

Theoretisch darf Trump den beiden allerdings nach geltendem Recht keinen Posten in seiner Administration anbieten. Jedoch sind Ausnahmen von dieser Regel denkbar, etwa wenn die beiden auf ein Gehalt verzichten würden. Dies könnte aber einen rechtlichen Konflikt nach sich ziehen.

James Mattis: "Mad Dog"

James Mattis © Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Alter: 66

66 Beruf: pensionierter General des US Marine Corps

pensionierter General des US Marine Corps Politikerfahrung: –

– Möglicher Job: Verteidigungsminister

Einer der drastischen Sprüche, für die der pensionierte US-General James Mattis bekannt ist, dürfte auch für sein Gespräch mit Donald Trump relevant gewesen sein: "Sei freundlich, professionell, aber für jeden, den du triffst, solltest du einen Plan haben, ihn umzubringen."

Mattis war zuletzt von 2010 bis 2013 als Nachfolger von David Petraeus Chef des US-Zentralkommandos, Kriegserfahrung sammelte er als Kommandeur unter anderem im Irak und in Afghanistan.

Mattis genießt hohes Ansehen in der Politik, obwohl er sich schon des Öfteren, wie er selbst sagt, unvorsichtig ausgedrückt hat: "Du gehst nach Afghanistan und gerätst an Leute, die ihre Frauen fünf Jahre lang verprügeln, weil sie sich nicht verschleiert haben. Solche Leute sind ohnehin keine richtigen Männer mehr. Also macht es unheimlich viel Spaß, sie zu erschießen." Wen wundert es da, wenn der mögliche künftige Verteidigungsminister der USA den Spitznamen "Mad Dog" trägt.

Vom Senat bräuchte Mattis eine Ausnahmegenehmigung, weil er noch nicht die vorgeschriebenen sieben Jahre im Ruhestand ist, um das politische Amt zu übernehmen.

Steven Mnuchin: Hollywood hilft

Steven Mnuchin © Fred Prouser/Reuters

Alter: 54

54 Beruf: Filmproduzent, Banker

Filmproduzent, Banker Politikerfahrung: –



– Möglicher Job: Finanzminister

Steven Mnuchin war bis zur Wahl Kassenwart des Trump-Teams. Jetzt könnte er Amerikas Finanzminister werden. In den neunziger Jahren verdiente Mnuchin an der Wall Street ein Vermögen – unter anderem bei der Investmentbank Goldman Sachs. Dann gründete er eine Produktionsfirma und finanzierte Hollywoodfilme wie American Sniper und Mad Max: Fury Road.

Mnuchins Nähe zu Trump ist verwunderlich, hat Trump im Wahlkampf doch immer wieder auf Goldman Sachs und deren unlautere Geschäftspraktiken geschimpft. Auch hatte Mnuchin im Jahr 2012 an den republikanischen Kandidaten Mitt Romney gespendet – im Wahlkampf einer von Trumps schärfsten innerparteilichen Kritikern. Trump und den New Yorker Banker verbindet vor allem eines: Keiner der beiden hat je ein öffentliches Amt bekleidet.

Sarah Palin: Hockey-Mom

Sarah Palin © Nicholos Kamm/AFP/Getty Images

Alter: 52

52 Beruf: Journalistin



Journalistin Politische Erfahrung: Gouverneurin von Alaska, Vizepräsidentschaftskandidatin, Sprachrohr der Tea-Party-Bewegung

Gouverneurin von Alaska, Vizepräsidentschaftskandidatin, Sprachrohr der Tea-Party-Bewegung Möglicher Job: Innenministerin

2008 war die damalige Gouverneurin von Alaska relativ unbekannt in den USA. Dann machte der republikanische Präsidentschaftskandidat McCain sie zu seiner Vizekandidatin. Der Kampf ums Weiße Haus endete kläglich für die beiden – wegen oder trotz Sarah Palin, darüber sind sich die Beobachter bis heute uneins. Palin pflegte das Image einer Kleinstadtmutter, sprach in einfachen Worten und gern grammatikalisch unkorrekt.



Palin hatte Erfolge in Schönheitswettbewerben und als Sportlerin verbucht. Das alles brachte ihr einerseits Wählerstimmen in der Provinz, andererseits ließ sie das naiv und für höhere Ämter ungeeignet aussehen. Palin sollte im Wahlkampf den rechten Flügel der Republikaner repräsentieren – die erzkonservative Frau macht sich unter anderem für eine strenge Sexualmoral stark und hetzt gegen den angeblich linken Medien-Mainstream. Ein schwerer Rückschlag für ihr Image war, als ihre 17-jährige Tochter schwanger wurde.



2006 war Palin als erste Frau zur jüngsten Gouverneurin des knapp 700.000 Einwohner zählenden Bundesstaates gewählt worden. Ihre Amtszeit brachte sie nicht zu Ende, stattdessen widmete sie sich der Tea-Party-Bewegung, deren Sprachrohr sie wurde – vor allem dank der Medien. Palin schrieb nach dem Wahlkampf ein Buch, das sich millionenfach verkaufte, und wurde Kommentatorin für den Fernsehsender Fox.

Viele handelten sie als Präsidentschaftskandidatin 2012. Allerdings unterliefen ihr zahlreiche Fehler in der Öffentlichkeit, als sie zum Beispiel Nord- und Südkorea verwechselte. Palin wurde zudem wegen der Entlassung eines Mitarbeiters Amtsmissbrauch als Gouverneurin vorgeworfen und ein Verfahren gegen sie angestrengt.

Michael Rogers: Der Cyber-Krieger

Michael Rogers © Alex Wong/Getty Images

Alter: 57

57 Beruf: Direktor des Nachrichtendienstes NSA und Kommandeur des United States Cyber Command

Direktor des Nachrichtendienstes NSA und Kommandeur des United States Cyber Command Politikerfahrung: –



– Möglicher Job: Geheimdienstkoordinator

Was da los ist, weiß man nicht so genau: Michael Rogers könnte allerdings erst mal seinen Job als Direktor des Nachrichtendienstes NSA verlieren. Verteidigungsminister Ashton Carter und Geheimdienstkoordinator James Clapper sollen Präsident Barack Obama aufgefordert haben, ihn zu entlassen, berichtete die Washington Post, offenbar bereits im Oktober.

"Mehrere hochrangige Verantwortliche" hätten Rogers kritisiert, laut New York Times für sein zögerliches Verhalten im Kampf gegen den "Islamischen Staat" und dafür, dass wiederholt geheime Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien. Zugleich ist er nun offenbar im Gespräch mit Donald Trump und könnte Clapper als Geheimdienstkoordinator folgen. Von seinem Treffen mit dem künftigen Präsidenten hatte er seine Vorgesetzten nicht in Kenntnis gesetzt – ein Vorgang ohne Beispiel.

Rogers begann seine Karriere als Kryptologe in der US-Navy. Bevor er 2011 als Chef des Fleet Cyber Command zum obersten Cyber-Kommandeur der Marine wurde, war er Geheimdienstkoordinator des Generalstabs. Obama ernannte ihn schließlich 2014 zum NSA-Direktor, der zugleich an der Spitze des US Cyber Command steht. Die Überlegungen, ihn jetzt zu entlassen, hängen auch damit zusammen, dass diese beiden Posten künftig wieder personell getrennt werden könnten: ein Militär für den Cyberkrieg, ein Zivilist an der Spitze des Nachrichtendienstes.

Mitt Romney: Der Trump-Kritiker

Mit Romney in San Diego © Mike Blake/Reuters

Alter: 69



69 Beruf: Geschäftsmann



Geschäftsmann Politikerfahrung: von 2003 bis 2007 Gouverneur von Massachusetts, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2008 (in Vorwahlen gescheitert) und 2012

von 2003 bis 2007 Gouverneur von Massachusetts, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2008 (in Vorwahlen gescheitert) und 2012 Möglicher Job: Außenminister

Als Außenminister ist überraschend der Trump-Kritiker Mitt Romney im Gespräch. Der frühere Gouverneur von Massachusetts hatte den gewählten Präsidenten im Vorwahlkampf der Republikaner als "Angeber und Hochstapler" bezeichnet und die Parteimitglieder aufgefordert, jedem anderen Bewerber um die Kandidatur der Partei ihre Stimme zu geben.

Welche Außenpolitik Romney verfolgen würde, ist unklar. Im Rahmen seines Präsidentschaftswahlkampfes gegen Barack Obama waren früh Zweifel an seiner Expertise aufgekommen. Romney hatte unter anderem einen präventiven Militärschlag gegen das iranische Atomprogramm und ein stärkeres Vorgehen gegen Russland und China gefordert.



Wilbur Ross: Demokratische Konkursmasse

Wilbur Ross © Drew Angerer/Getty Images

Alter: 78

78 Beruf: Investor

Investor Politikerfahrung: Berater von Rudy Giuliani in dessen Zeit als New Yorker Bürgermeister

Berater von Rudy Giuliani in dessen Zeit als New Yorker Bürgermeister Möglicher Job: Handelsminister

Wilbur Ross gehörte schon im Wahlkampf zu den wichtigen Beratern Donald Trumps. Mit dem kalifornischen Ökonomen Peter Navarro erarbeitete und präsentierte er das Wirtschaftsprogramm der Kampagne – jetzt ist er als Handelsminister im Gespräch.

Obwohl Ross vor Jahren in der demokratischen Partei aktiv war und auch für demokratische Kandidaten Spendenveranstaltungen in seinem New Yorker Appartement veranstaltete, unterstützte er Trumps Kandidatur schon früh. Unter Bill Clinton war Ross im Vorstand des U.S. Russia Investment Fund. Rudy Giuliani beriet er in dessen Zeit als Bürgermeister von New York in Privatisierungsfragen.

Ross hat nach Yale- und Harvard-Abschlüssen eine schillernde Karriere im Finanzsektor hingelegt. Bei der Investmentbank Rothschild war er Spezialist für Konkurse, leitete dort auch einen Private Equity Fonds, der in die Schulden von Pleitekandidaten investierte.

Ende der Neunziger gründete er mit Kollegen die Private-Equity-Gesellschaft WL Ross, die vor allem in der Stahl-, Kohle- und Ölindustrie investierte, angeschlagene Unternehmen übernahm und sie durch Umstrukturierungen und Zusammenlegungen für den Verkauf fit machte. Der Milliardär verkaufte auch die eigene Firma weiter, fungiert aber noch als Chefstratege.

Eine Shortlist aller weiteren Kandidaten listet die New York Times auf.

Erledigt:

Ben Carson: Rechter Starchirurg

Ben Carson © Mike Blake/Reuters

Abgesagt Abgesagt

Alter: 65

65 Beruf: pensionierter Neurochirurg, scheiterte 2016 im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner

pensionierter Neurochirurg, scheiterte 2016 im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner Politikerfahrung: –

– War im Gespräch als: Gesundheitsminister

Aus Sicht Donald Trumps wäre Ben Carson wohl der perfekte Gesundheitsministers gewesen. Zum einen bringt er praktische Erfahrung in dem Bereich mit: Der pensionierte Neurochirurg ist den US-Amerikanern durch seine spektakulären Operationen zur Trennung siamesischer Zwillinge bekannt. Zum anderen gilt Carson als entschiedener Gegner von Obamacare, die auch Donald Trump erklärtermaßen abschaffen will – wenn auch jetzt, nach der Wahl, nur noch in Teilen.

Obamas Gesundheitsreform sei das Schlimmste, was den USA seit der Sklaverei passiert sei, sagte Carson im Wahlkampf. Homosexualität sei eine freiwillige Entscheidung, Political Correctness erinnere an Nazideutschland. Mit diesen Parolen machte er einige Monate Wahlkampf, bevor er sich im März aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückzog und seine Unterstützung für Trump bekannt gab.

Liest man Carsons Biografie, dann lebt der American Dream wieder auf: In den 1950er Jahren wuchs er in Detroit, Michigan, auf. Unter ärmlichen Verhältnissen und mit einem geringen Selbstbewusstsein, wie auf seiner Facebook-Seite zu lesen ist. Seine Mutter, die selbst kaum lesen konnte, zog ihre Söhne alleine auf. Die Grundpfeiler ihrer strengen Erziehung seien eine gute Bildung, Fleiß und der christliche Glaube gewesen. Sie ebneten Carsons steile Karriere: Er studierte an der Elite-Universität Yale und wurde mit 33 Jahren zum jüngsten Chefchirurgen des international renommierten Johns-Hopkins-Universitätsklinikums in Baltimore.

Carson hat trotz seiner Nähe zu Trump abgesagt: Er sei überzeugt, dass es für ihn nicht der beste Weg sei, unter Trump Gesundheitsminister zu werden. Ihm fehle die Regierungserfahrung. Er werde stattdessen ein enger Berater – "und ein Freund" – Trumps bleiben.

Newt Gingrich: Bill Clintons Erzfeind

© Chip Somodevilla/Getty Images

Abgesagt Abgesagt

Alter: 73

73 Beruf: Autor, Politikberater

Autor, Politikberater Politikerfahrung: Kongressabgeordneter von 1979 bis 1999, Sprecher des Repräsentantenhauses von 1995 bis 1999, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2012, in der Vorwahl gescheitert

Kongressabgeordneter von 1979 bis 1999, Sprecher des Repräsentantenhauses von 1995 bis 1999, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2012, in der Vorwahl gescheitert War im Gespräch als: Außenminister

Newt Gingrich wäre einer der wenigen Washingtoner Veteranen in Trumps Kabinet gewesen. Zwanzig Jahre lang hat er seinen Heimatbundesstaat Georgia im US-Kongress vertreten, fünf Jahre lang führte er seine Partei im Repräsentantenhaus an.



Gingrich gilt als rechter Agitator und Erzfeind des Ex-Präsidenten Bill Clinton. Ihrem legendären Streit über die Reform des Gesundheitssystems folgte der längste Government Shutdown in der Geschichte der USA: Weil Clinton gegen den Widerstand der Republikaner nicht ankam, schlossen zahlreiche amerikanische Bundesbehörden knapp einen Monat lang. Die Krise endete erst, als der Präsident auf die Forderungen seines konservativen Widersachers einging.

Gingrich war zunächst als Außenminister im Gespräch. Der Washington Post sagte er aber, dass er keinen Posten in Trumps Kabinett übernehmen werde.