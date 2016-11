Der künftige US-Präsident Donald Trump will zwei frühere Rivalen in sein Kabinett holen. UN-Botschafterin soll die bisherige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, werden, wie der Wahlsieger bekanntgab. Sie habe bewiesen, dass sie Menschen unabhängig von Herkunft und Parteizugehörigkeit zusammenbringen könne sagte Trump über die erste Frau, die er in sein Kabinett beruft. Die 44-jährige Tochter indischer Einwanderer nahm das Angebot an.



Zudem soll Ben Carson einen Kabinettsposten erhalten, wie ein Sprecher des früheren Neurochirurgen bekanntgab. Trump habe ihm das Amt als Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung angeboten. Der 65-jährige Schwarze hatte sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben, die jedoch Trump gewann. Carson selbst kündigte nun an, es werde bald eine Erklärung zu seiner künftigen Rolle abgeben.

Im Wahlkampf hatte Trump mit abfälligen Äußerungen über Frauen und Einwanderer auch in der eigenen Partei für scharfe Kritik gesorgt. Haley warf ihm damals vor, sich nicht deutlich genug von Rechtsextremisten zu distanzieren. Dass Trump sie nun einbindet, gilt als Anzeichen dafür, dass er nach dem erbittert geführten Wahlkampf auf seine Kritiker zugehen will.

Kaum außenpolitische Erfahrung

Haley bringt für den wichtigen UN-Posten allerdings kaum außenpolitische Erfahrung mit. Die USA sind im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Vetomacht und zahlen so viel ins UN-Budget ein wie kein anderes Land.



Medienberichten zufolge besetzte Trump zudem das Bildungsministerium. Es handle sich um die Großspenderin und einstige Parteichefin der Republikaner im Bundesstaat Michigan, Bety DeVos. Nach Angaben des Übergangsteams von Trump traf sie sich bereits am Samstag mit ihm und dem künftigen Vize-Präsidenten Mike Pence. Dabei sei es darum gegangen, wie man höhere Schulstandards setzen könne und die Schulwahl verbessern könne.