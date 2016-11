Die Europäische Kommission will die Mitgliedsstaaten der EU zu höheren Verteidigungsausgaben bewegen. Sie wolle dafür einen neuen europäischen Verteidigungsfonds schaffen, berichtete die Süddeutsche Zeitung. In den Fonds sollten die Mitgliedstaaten einzahlen, um in gemeinsame Projekte wie etwa Drohnentechnologie zu investieren.

Genaue Angaben zum finanziellen Umfang des Fonds gebe es noch nicht, berichtete die SZ, der der Entwurf der Kommission vorliegt. Das Vorhaben ist dem Bericht zufolge eine Reaktion auf die verschärfte Sicherheitslage in der europäischen Nachbarschaft und den Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Dieser hatte im Wahlkampf die Europäer ermahnt, deutlich mehr für die Verteidigung zu tun.

Zudem ist der Fonds Teil eines Aktionsplans zur europäischen Verteidigungsstrategie, den die EU-Kommission erarbeitet hat und laut SZ an diesem Mittwoch vorstellen will. Die Kommission verweise in ihrem Plan darauf, dass die Verteidigungsausgaben der EU in den vergangenen zehn Jahren konstant bei etwa 200 Milliarden Euro geblieben seien, während etwa China sein Verteidigungsbudget im selben Zeitraum um 150 Prozent erhöht habe.

Ziel der Kommission sei dabei, Entwicklungsausgaben effizienter einzusetzen. Schon im September hatte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gefordert, die europäische Rüstungsindustrie müsse stärker zusammenarbeiten, hier gebe es ein Einsparungspotenzial von 25 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr. Die Entscheidungen, wie viel Geld und in welche Techniken oder Ausrüstungen investiert wird, sollen nach Informationen der SZ weiter die Mitgliedsländer treffen.



Damit die EU-Staaten aber nicht auf nationaler Ebene darüber entscheiden, sondern gemeinsam mithilfe des Fonds, solle es einen besonderen Anreiz geben: Investitionen, die über den Verteidigungsfonds liefen, sollten bei der Berechnung der Haushaltsdefizite der jeweiligen Länder bis zu einem gewissen Maß unberücksichtigt bleiben, berichtete die Zeitung. Das wäre eine weitere Ausnahme bei den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts.

Die Vorschläge der Kommission fügen sich ein in den Plan zum Aufbau einer Sicherheits- und Verteidigungsunion, der beim EU-Gipfel im Dezember beschlossen werden soll. Diese soll nicht in Konkurrenz zur Nato treten und auch nicht zur Gründung einer europäischen Armee führen. Die EU will aber in der Lage sein, sich schneller und effizienter in der Nachbarschaft, insbesondere in Afrika, militärisch zu engagieren.