Die Konservativen in Frankreich haben ersten Zahlen zufolge den ehemaligen Premierminister François Fillon zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im April 2017 gekürt.



Fillon habe 68,7 Prozent der bereits ausgezählten Stimmen erhalten, berichteten die Organisatoren nach Auszählung von etwa einem Drittel der insgesamt gut 10.000 Wahlbüros. Sein Konkurrent Alain Juppé kam demnach auf 31,3 Prozent der Stimmen.

An der Stichwahl nahmen nach Angaben der Organisatoren mehr Menschen teil als an der ersten Runde vor einer Woche. Damals hatten knapp 4,3 Millionen Anhänger der bürgerlichen Rechten ihre Stimmen abgegeben. Für die Konservativen ist die Vorwahl eine Premiere.

Fillon gilt als Wirtschaftsliberaler und Vertreter eines Sparkurses. Er will eine halbe Million Jobs im öffentlichen Dienst kürzen und seine Landsleute länger arbeiten lassen. Frankreich sei im Zustand einer Fast-Pleite, warnte er.

Der frühere Regierungschef des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012) galt im Rennen der Rechten lange als Außenseiter. Er setzte sich dann bereits in der ersten Runde der Vorwahl mit gut 44 Prozent der Stimmen deutlich durch. Fillon gilt als russlandfreundlich und tritt dafür ein, die europäischen Sanktionen gegen Moskau zu beenden.

Die Präsidentenwahl ist im April und Mai kommenden Jahres geplant. Der Fillon hat gute Chancen, im Mai in die entscheidende Stichwahl zu kommen. Potenzielle Gegnerin ist die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Der Chefin des Front National werden in der ersten Runde der Präsidentenwahl bis zu 30 Prozent der Stimmen zugetraut.



Fillon war von 2007 bis 2012 Premierminister unter Nicolas Sarkozy. Der 62-jährige galt als Außenseiterkandidat und hatte völlig überraschend am vergangenen Sonntag mit rund 44 Prozent der Stimmen alle Konkurrenten überholt. Juppé kam in der ersten Wahlrunde auf lediglich 28,6 Prozent. Ex-Präsident Sarkozy kündigte nach seinem Ergebnis von nur 22,1 Prozent seinen Rückzug aus der Politik an.