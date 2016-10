Irakische Elitetruppen haben nach Angaben ihres Generals einen Bezirk am östlichen Rand von Mossul betreten. Sie seien in den Stadtteil Gogdschali eingerückt und befänden sich nur 800 Meter von dem zentraler gelegenen Bezirk Karama entfernt, sagte Generalmajor Sami al-Aridi.

Demnach haben Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) massive Betonwände aufgestellt, um den Stadtteil Karama abzuriegeln und den Vormarsch der Soldaten zu stoppen. Zudem seien Bomben entlang der Straße in die Stadt platziert worden.

Vom nahe Mossul gelegenen Dorf Baswaja, das die irakischen Streitkräfte am Vortag eingenommen hatten, war zu sehen, wie Rauch aus den Gebäuden am Stadtrand aufstieg. Unterstützt werden die Kämpfer von Luftangriffen der US-geführten Anti-IS-Koalition.

Es ist das erste Mal seit mehr als zwei Jahren, dass irakische Soldaten Mossul betreten. Bereits am Montag war die irakische Armee bis an die östliche Grenze der Großstadt vorgerückt. Von dort aus wollen die Angreifer ins Stadtzentrum vordringen.



Vor mehr als zwei Wochen begannen irakische Soldaten, Kurden, sunnitische Stammesangehörige und schiitische Milizen mit einer Großoffensive. Sie greifen aus allen Richtungen Mossul an, um den IS zu vertreiben, der die Stadt seit 2014 unter seiner Kontrolle hält. Für die Terrormiliz ist Mossul die letzte große Basis im Irak. Experten erwarten, das die Kämpfe um die Stadt Wochen, wenn nicht gar Monate dauern.

Die Einwohner des Dorfes Baswaja empfingen die irakischen Soldaten am Dienstag mit weißen Flaggen, die an Gebäuden hingen. Damit wollten die Menschen zeigen, dass sie dem Vorstoß der Truppen keinen Widerstand leisten. Einige Einwohner standen vor ihren Häusern, Kinder machten mit ihren Händen das Siegeszeichen. Die Familien, nach Schätzungen etwa mehrere Hundert, sollen aus der Ortschaft in ein Lager für Vertriebene gebracht werden.