Nur ein Gemüsehändler, werden die Polizisten gedacht haben, als sie Mohammed Bouazizi das Gemüse wegnahmen, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestritt. Mit seiner Selbstverbrennung hatten sie vermutlich nicht gerechnet. Das war im Dezember 2010. Was im Frühjahr daraus folgte, hat die ganze Welt erschüttert.

Nur ein Fischhändler, haben vielleicht auch die Polizisten gedacht, die am vergangenen Freitag in der Küstenstadt Al-Hoceïma im Norden Marokkos den Fang von Mohsin Fikri beschlagnahmten und in einer Müllabfuhr versenkten. Damit, dass er hinterherspringen würde, haben sie wohl nicht gerechnet. Es ist bisher nicht abschließend geklärt, wie es dazu kam, dass anschließend die Müllpresse angeschmissen wurde, die Mohsin Fikri zusammen mit seinem Fisch einfach zerquetschte. Ob es ein Unfall war. Oder die Polizei, die den Müllarbeitern den Befehl gab.



Das ist aber auch unerheblich. Was zählt ist, dass seitdem ein Video vom gewaltsamen Tod des gerade mal 31-jährigen Fischhändlers in allen relevanten sozialen Netzwerken kursiert. Und dass die Marokkaner ihrer Polizei zutrauen, jederzeit den Tod eines Menschen in Kauf zu nehmen. Und sei es wegen Fisch und Ungehorsam.



Die größten Proteste seit 2011

Dieser Umstand hat nun landesweit die größten Proteste seit 2011 ausgelöst. In fast allen großen Städten gehen vor allem junge Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die alltägliche Polizeigewalt und Behördenwillkür. Viele fühlen sich an den Arabischen Frühling erinnert, die Parallelen sind offensichtlich.

Wieder ist es ein kleiner Arbeiter, der sich scheinbar aussichtslos gegen eine übermächtige Staatsgewalt auflehnt. Wieder ist es die Geringschätzung des Lebens, ihres Lebens, die die Menschen in Massen auf die Straße treibt. Der Gemüsehändler in Tunesien wurde von der Ordnungsmacht öffentlich geohrfeigt, bevor er sich selbst verbrannte. Dass die marokkanischen Gesetzeshüter Mohsin Fikri in einem Müllwagen sterben ließen, steht symbolisch für das Verhältnis zwischen den einfachen Bürgern und der Elite Marokkos, dem Makhzen.



Der revolutionäre Funke

Im Königreich sind die Spannungen ohnehin besonders groß, die Schere zwischen Arm und Reich ist riesig, auch zwischen Zentrum und Peripherie klafft eine ziemlich unüberwindbare Kluft. Al-Hoceïma liegt in der Peripherie, im Jahrzehnte vernachlässigten Norden, am Fuß des Rifgebirges. Hier befand sich schon 2011 eines der Zentren für die Aufstände des Arabischen Frühlings.

Widerstand hat im Rif Tradition: Schon in den zwanziger Jahren trotzte einer der berühmtesten Widerstandskämpfer der Arabischen Welt, Abd el-Krim, der spanischen Kolonialmacht und gründete eine eigene Rifrepublik. Erst mithilfe der Franzosen und deutschen Giftgases konnten ihn die Spanier besiegen, doch auch als Teil des Sultanats unter spanischer Verwaltung blieb die Gegend abtrünnig. Weil das Gebiet so unzugänglich ist, taten sich die großen Städte immer schwer, das Rif unter Kontrolle zu halten – das ist bis heute so. Hinzu kommt, dass im Rif überwiegend Imazighen leben (früher sagte man auch Berber), die gegenüber den Arabern in ganz Marokko die zahlenmäßige Mehrheit stellen, politisch, wirtschaftlich und kulturell aber marginalisiert werden. Auf den Bildern der jüngsten Proteste sieht man aus diesem Grund besonders häufig die Flagge der Imazighen.

Doch längst ist der revolutionäre Funke wie 2011 auf ganz Marokko übergesprungen, Imazighen und Araber protestieren Seite an Seite für ihre Rechte. Dass es vor allem junge Leute sind, sollte man in einem Land wie Marokko mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren ernst nehmen. Die vielen Jungen sind überdurchschnittlich gut ausgebildet und überdurchschnittlich häufig arbeitslos. Diese Mischung war auch im Arabischen Frühling explosiv. Und die Jungen in Marokko waren schon einmal erfolgreich, als sie 2011 ihren zivilen Ungehorsam gegen das Establishment organisierten. Sie erreichten damals, dass König Mohammed VI die Verfassung änderte und das System demokratischer machte. Genau das ist einer der Gründe, warum es in Marokko keinen Arabischen Frühling gab und wahrscheinlich auch diesmal nicht geben wird.