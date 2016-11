ZEIT ONLINE: Herr Sancar, mehr als ein Dutzend Ihrer Kollegen aus der HDP sind mittlerweile festgenommen worden. Wo erreichen wir Sie und rechnen Sie auch damit, festgenommen zu werden?

Mithat Sancar: Ich befinde mich gerade im Parlamentsgebäude in Ankara. Und ja, ich rechne mit meiner Festnahme. So wie alle HDP-Abgeordneten damit rechnen müssen, deren Immunität ja schon im Mai aufgehoben worden ist. Wir wissen, dass es jederzeit passieren kann.

ZEIT ONLINE: Die Behörden sagen, die nun Festgenommenen hätten sich zuvor geweigert, zur Vernehmung bei den Ermittlern zu erscheinen.

Mithat Sancar wurde 1963 geboren und ist seit Juni 2015 Parlamentsabgeordneter der prokurdischen HDP. Er ist Professor für Völkerrecht in Ankara und hat die eine Menschenrechtsorganisation gegründet. Sancar lebte auch lange in Deutschland und hat unter anderem Werke des deutschen Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas ins Türkische übersetzt.

Sancar: Das ist eine Scheinbegründung, ein Versuch, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Ja, es stimmt, wir sind den Vorladungen nicht nachgekommen – weil der gesamte Prozess gegen uns kein juristischer ist. Sondern eine politische Operation. Schon die Aufhebung unserer Immunität war verfassungswidrig. Aber es gibt leider keine unabhängige Justiz mehr, die das feststellen könnte. Hier entscheiden nicht die Staatsanwälte und Richter, sondern politische Instanzen, allen voran der Präsident. Ganz abgesehen davon ist es doch kein Zufall, dass Staatsanwälte in fünf Provinzen sich vermeintlich unabhängig voneinander, aber zeitgleich für die Festnahmen entscheiden. Und außerdem hätten die Ermittler auch einfach zur Kenntnis nehmen können, dass wir uns nicht äußern wollen, und trotzdem weiter ermitteln können.

ZEIT ONLINE: Stehen Sie in Kontakt mit ihren bereits festgenommenen Kollegen?

Sancar: Ja. Sie werden gerade vernommen. Die Vernehmung unseres Fraktionsvorsitzenden İdris Baluken ist bereits abgeschlossen und er wurde daraufhin verhaftet (Anm. d. Red.: mittlerweile sind auch die Parteivorsitzenden Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ offiziell in Haft). Bei den anderen dauert die Vernehmung aktuell noch an. In den ersten Stunden durften ihre Anwälte auch nicht zu ihnen, mittlerweile schon. Wir rechnen damit, dass es noch weitere Festnahmewellen geben wird in den kommenden Stunden und Tagen.

ZEIT ONLINE: Wie wird es für die HDP nun weitergehen?

Sancar: Sehen Sie, man sollte diese Festnahmen nicht isoliert betrachten. Sie sind nur das neueste Element einer Lynchkampagne gegen unsere Partei, die schon vor anderthalb Jahren, nach unserem Erfolg bei der Parlamentswahl, begonnen hat. Staatspräsident Erdoğan soll eigentlich neutral sein, so sagt es die Verfassung. Aber er inszeniert seither eine Hasskampagne gegen uns. Wir bitten unsere Freunde in Europa darum, dass sie diesen Manipulationen nicht glauben. Sie sollten all diese Ereignisse gar nicht erst als juristische Verfahren wahrnehmen und beurteilen, sondern als politische.

ZEIT ONLINE: Warum, glauben Sie, wurden Ihre Kollegen gerade jetzt festgenommen?

Sancar: Wahrscheinlich hatte die AKP das grundsätzlich schon nach der Aufhebung unserer Immunität im Mai entschieden. Es kann sein, dass es durch den Putschversuch nur aufgeschoben wurde, weil dann anderen Sachen möglicherweise dringender erschienen. Und jetzt, im andauernden Ausnahmezustand, fällt es den Behörden noch leichter, Protest und Widerstand willkürlich zu unterdrücken und die Folgen der Festnahmen zu kontrollieren.

ZEIT ONLINE: Was erwarten Sie von der EU und Deutschland?

Sancar: Wissen Sie, ich bin Professor für Verfassungsrecht und habe auch lange in Deutschland gelebt. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, wie die jetzigen Ereignisse in der Türkei denen der frühen 1930er Jahre in Deutschland ähneln. Die Gefahr einer Diktatur ist hier sehr groß. Erdoğan braucht ein Feindbild, und die Kurden und unsere Partei sind dafür am besten geeignet. Uns anzugreifen ermöglicht es ihm, eine breite, national-chauvinistische Front hinter sich zu versammeln. Wenn es so weitergeht, dann ist das nicht nur für die Türkei gefährlich, sondern für die ganze Region und auch Europa. Denn wenn hier Bürgerkrieg herrscht, werden wir Europa keine Flüchtlinge mehr abnehmen, dann werden die Menschen aus der Türkei nach Europa fliehen. Sowohl realpolitisch als auch wertepolitisch müssen die europäischen Institutionen sich also klar gegen die Politik von Erdoğan stellen. Jedes Zweifeln nutzt Erdoğan nur.

ZEIT ONLINE: Aber rhetorische Verurteilungen gibt es aus Brüssel und Berlin ja. Was wären konkrete Schritte?

Sancar: Keinerlei neue Zugeständnisse mehr an Erdoğan, auf keinem Gebiet. Außerdem sollte man die EU-Beitrittsverhandlungen zumindest zeitweise offiziell stoppen. Und der Europarat sollte Sanktionen erlassen, er hat das Instrumentarium dazu.

ZEIT ONLINE: Werden Sie im Parlament bleiben, um nicht festgenommen zu werden?

Sancar: Dass sie mich hier, als Volksvertreter in der Volksvertretung, festnehmen, ist unwahrscheinlich – noch. Aber leider ist in der Türkei in diesen Monaten alles möglich.