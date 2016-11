In Paris haben Tausende Menschen gegen die Festnahme von Parlamentariern der türkischen Oppositionspartei HDP protestiert. Die Demonstranten marschierten vom Place de la République zum Place du Châtelet. Viele von ihnen gehören zur kurdischen Gemeinde Frankreichs. Sie schwenkten kurdische Flaggen und hielten Banner in den Händen, auf denen Aufschriften wie "Stoppt Erdoğan" zu lesen war. Mit Sprechchören forderten sie die Freilassung der Festgenommenen.



Die prokurdische HDP ist die drittgrößte Partei in der Türkei. Die türkische Regierung um Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft ihr vor, der politische Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Am Freitag ließ sie die beiden Co-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ, gemeinsam mit weiteren Parlamentariern verhaften. Wie türkische Medien berichteten, wurden sie bereits in zwei verschiedene Hochsicherheitsgefängnisse gebracht.



Die HDP bestreitet die Vorwürfe der Regierung. Die EU, die USA und die Vereinten Nationen äußerten deutliche Kritik an Erdoğans Vorgehen. So ließ der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier den Geschäftsträger der türkischen Botschaft einbestellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ von ihrem Sprecher Steffen Seibert ausrichten, sie halte die Vorgänge für "in höchstem Maße alarmierend".

Österreichs Kanzler nennt Erdoğan "autoritär"

Dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geht die Türkei-Kritik der EU nicht weit genug. Die jüngsten Verhaftungen von Oppositionellen und Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet seien "inakzeptable Anschläge auf Demokratie und Pressefreiheit", schrieb Kern Samstagabend auf Facebook. Erdoğan führe sein Land in die falsche Richtung, weg von europäischen Werten wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Kern fordert bereits seit August die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen. "Heute müssen wir feststellen, dass Erdoğan sein autoritäres Programm schneller und weitgehender umsetzt, als ich es damals geglaubt habe", so Kern weiter auf Facebook. Oppositionspolitiker, Journalisten und Richter politisch zu verfolgen sei verwerflich. "Das ist blanke Missachtung der grundlegendsten demokratischen Grundregeln."



Die EU müsse daher vorbereitet sein, dass das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei jederzeit platzen könne. Kern sprach sich für den Fall eines Scheiterns in der Kronen Zeitung dafür aus, dem Land "den Geldhahn zuzudrehen". Im Gegenzug für die Rücknahme von Flüchtlingen, die nach Griechenland kommen, erhält die Türkei unter anderem Geld von der EU. Laut Kern steht allerdings noch eine Zahlung von etwa 2,5 Milliarden Euro aus; die EU solle dieses Geld einfrieren.

Festnahmen nach Schüssen am Istanbuler Flughafen

Am Istanbuler Atatürk-Flughafen sind nach Schüssen in der Nacht zum Sonntag zwei Verdächtige festgenommen worden. Während der Suche nach den beiden Männern hätten Sicherheitskräfte zeitweise alle Ausgänge des Flughafens gesperrt, berichtete unter anderem die Zeitung Daily Sabah. Demnach hatten die Verdächtigen Stopp-Anweisungen ignoriert; einer habe dann in die Luft geschossen und sei von Sicherheitskräften mit Schüssen leicht verletzt worden. Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.