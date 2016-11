Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat das neue Kabinett seiner Minderheitsregierung vorgestellt. Es ist insgesamt jünger, von den 13 Kabinettsmitgliedern sind fünf Frauen. Das Wirtschaftsministerium bleibt unter der Führung von Luis de Gindos und soll mehr Bedeutung bekommen. De Guindos hat eine Schlüsselrolle bei den Etatverhandlungen mit der EU-Kommission, die Einsparungen von Spanien fordert.



In Madrid bleibt außerdem die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría im Amt. Sie soll sich künftig um die Beziehungen zu den autonomen Regionen Spaniens kümmern. In Spanien spielen die Autonomiebestrebungen einzelner Regionen eine große Rolle. Gerade plant das wohlhabende Katalonien eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit von Spanien. Auch Finanzminister Cristóbal Montoro und Arbeitsministerin Fátima Báñez bleiben an der Spitze ihrer Ressorts.



Drei Schlüsselposten hat Rajoy umbesetzt. Der 61-jährige Alfonso Dastis, seit Ende 2011 Spaniens EU-Botschafter in Brüssel, tritt die Nachfolge von José Manuel García-Margallo als Außenminister an. Der bisherige Innenminister Jorge Fernández Díaz wird durch den 59-jährigen ehemaligen Bürgermeister von Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ersetzt. Im Verteidigungsministerium löst die Generalsekretärin von Rajoys Volkspartei (PP), María Dolores de Cospedal den bisherigen Amtsinhaber Pedro Morenés ab.

Aus Oppositionskreisen gab es umgehend Kritik an der neuen Regierung. Diese bedeute keinerlei Neuorientierung und werde bei den anstehenden Verhandlungen mit der Europäischen Union versagen, hieß es. Die EU-Kommission fordert für Spaniens neuen Haushaltsentwurf Einsparungen von 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das bedeutet neue Kürzungen oder Steuererhöhungen. Der Sprecher der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE), Mario Jímenez, sagte, diejenigen Minister, die im Amt bleiben, hätten ihre Unfähigkeit zum Dialog gezeigt.

Auf die Stimmen der anderen Parteien angewiesen

Im jetzigen Parlament verfügt Rajoys Partido Popular (PP) nur über 137 von 350 Sitzen. Für jedes Gesetzesvorhaben ist er auf die Stimmen der liberalen Ciudadanos mit ihren 32 Abgeordneten oder auf andere Gruppierungen wie die konservativen baskischen und katalanischen Nationalisten, aber auch auf die Duldung sozialistischer Abgeordneter angewiesen.

Zuvor war Rajoy zehn Monate lang nur geschäftsführend im Amt gewesen. Nach der Parlamentswahl vom Dezember 2015 hatte er es nicht geschafft, eine Koalition zu bilden und sich so eine Regierungsmehrheit zu sichern. Erst die Enthaltung der Mehrheit der sozialistischen Abgeordneten Ende Oktober hatte es Rajoy ermöglicht, nach monatelanger politischer Lähmung für eine zweite Amtszeit vereidigt zu werden. Zwischen 2011 und Ende 2015 stand Rajoy an der Spitze einer konservativen Regierung, die sich auf eine absolute Mehrheit im Parlament stützen konnte.