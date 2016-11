Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht das Verhalten der UN-Blauhelmsoldaten im Südsudan kritisiert. Darin wird den Blauhelmen vorgeworfen, Zivilisten und UN-Mitarbeiter nicht richtig geschützt zu haben. Bei einem Ausbruch von Gewalt in der Hauptstadt Juba, von der auch ein UN-Lager für 27.000 Flüchtlinge betroffen war, hätten die Kommando- und Kontrollstrukturen nicht funktioniert.



Wegen mangelnder Führung habe die Mission "chaotisch und unwirksam" auf die Gewaltwelle reagiert. Außerdem habe sich die Truppe der Soldaten aus China, Äthiopien, Nepal und Indien "risikoscheu" verhalten. Die unabhängige Untersuchungskommission kritisierte in dem Bericht zudem, dass die Einsatzkräfte nicht vermocht hätten, Zivilisten in Juba vor Vergewaltigungen zu schützen.



Im Juli war es vermehrt zu sexuellen Übergriffen auf Zivilisten gekommen. In mindestens einem Fall war eine Frau in Sichtweite von Blauhelmsoldaten angegriffen worden, die untätig blieben. Bereits vorher war den Blauhelmtruppen mehrmals unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen worden.

Der Befehlshaber der UN-Mission (Unmiss), der aus Kenia stammende Generalleutnant Johnson Mogoa Kimani Ondieki, werde umgehend von dem Posten entfernt, kündigte UN-Sprecher Stéphane Dujarric an.



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von "ernsthaften Mängeln" und bezeichnete das Versagen der Blauhelme als alarmierend. Die Soldaten hätten zugleich aber "extrem herausfordernden Bedingungen" gegenübergestanden und seien im Kreuzfeuer eines besonders gewalttätigen Konflikts gefangen gewesen. Unter anderem müsse das Training der Soldaten verbessert werden.

In dem ostafrikanischen Krisenstaat sind rund 13.500 Blauhelmsoldaten stationiert. Im Juli war in Juba die Gewalt zwischen Streitkräften von Präsident Salva Kiir und den Anhängern von Ex-Vizepräsident Riek Machar neu ausgebrochen. Mindestens 300 Menschen kamen innerhalb weniger Tage ums Leben. Soldaten wurden dabei schwere Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen – in Sichtweite der offenbar machtlosen Blauhelmsoldaten. Mitte August hatte der UN-Sicherheitsrat die Entsendung bis zu 4.000 zusätzlicher Blauhelme beschlossen.