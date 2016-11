Syrien - Syrische Armee nimmt Rebellengebiet im Osten Aleppos ein Seit Monaten versuchen syrische Regierungstruppen, den Osten Aleppos von den Rebellen zurückzuerobern. Jetzt haben sie ein wichtiges Viertel eingenommen. Das wird laut Rebellen schon lange nicht mehr bewohnt. © Foto: George Ourfalian/AFP/Getty Images

Die syrische Regierung vermeldet einen weiteren Erfolg bei der Rückeroberung Ostaleppos: Wie das staatliche Fernsehen und auch die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, haben die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad einen Teil der Stadt eingenommen, der mitten durch das Rebellengebiet verläuft. Es handele sich um das Viertel Sakhour. Damit sei der nördliche Teil des Rebellengebiets vollständig eingenommen. Gleichzeitig ist die Verbindung zwischen den Rebellengebieten gekappt.



Die syrische Armee und ihr Verbündeter Russland bombardieren den Osten der Stadt seit Monaten. Vor zwei Wochen starteten sie eine neue Großoffensive. Insgesamt sechs Stadtviertel konnten die Soldaten der syrischen Armee am Wochenende zurückerobern, meldeten Armee und Aktivisten übereinstimmend. Das entspricht einem Drittel des Rebellengebiets. Die syrische Beobachtungsstelle sprach von "der größten Niederlage" der Aufständischen in Aleppo seit 2012.



Die Rebellen kontrollieren den östlichen Teil Aleppos seit etwa vier Jahren. Vor Beginn der jüngsten Offensive hielten sich in dem Gebiet noch schätzungsweise 300.000 Menschen auf – unter schlimmsten Bedingungen. Die medizinische Versorgung steht vor dem Zusammenbruch, Nahrungsmittel sind kaum noch zu bekommen.



In den vergangenen Tagen flüchteten nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle rund 10.000 Menschen aus den Gebieten unter Rebellenkontrolle. Rund 6.000 von ihnen seien in einen von Kurden beherrschten Stadtteil geflohen. Der Rest sei in Viertel gezogen, die kürzlich vom Regime eingenommen wurden. Die in Großbritannien ansässige Organisation stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.