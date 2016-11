Türkei - Ehemaliger Cumhuriyet-Chef plant Medium in Deutschland

Can Dündar möchte mit einem neuen Medium in Deutschland über die Lage in der Türkei informieren. Wegen kritischer Berichte droht ihm eine Haftstrafe in der Türkei, momentan lebt er in Deutschland. Wie ihm gehe es Tausenden Journalisten, sagte Dündar.